VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / 30. Juli 2021 / Vicinity Motor Corp. (NASDAQ: VEV)(TSXV: VMC)(FWB: 6LG) („Vicinity Motor“, „VMC“ oder das „Unternehmen“), ein führender Lieferant von Elektro-, CNG- und Biodieselfahrzeugen, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen sein Geschäftsergebnis für das zweite Quartal zum 30. Juni 2021 am Mittwoch, den 11. August 2021 nach Börsenschluss veröffentlichen wird.

Die Unternehmensführung wird am 11. August 2021 um 16:30 Uhr (Ostzeit) eine Telekonferenz für Investoren abhalten, um das Geschäftsergebnis von Vicinity für das zweite Quartal 2021 zu erörtern, über die aktuelle betriebliche Situation zu berichten und die Fragen der per Telefon zugeschalteten Teilnehmer zu beantworten. Um an der Telekonferenz teilzunehmen, benötigen Sie die nachfolgenden Informationen:

Telekonferenz und Webcast für das 2. Quartal 2021

Datum: Mittwoch, 11. August 2021

Uhrzeit: 16:30 Uhr (Ostzeit)

Einwahlnummer USA/Kanada: 1-877-300-8521

Einwahlnummer international: 1-412-317-6026

Konferenz-ID: 10159285

Webcast: http://public.viavid.com/index.php?id=146136

Wählen Sie sich bitte mindestens 10 Minuten vor Beginn der Telekonferenz ein, um eine rechtzeitige Teilnahme sicherzustellen.

Ein Playback der Telekonferenz wird am Samstag, den 11. September 2021 ganztätig verfügbar sein. Zuhörer können unter den Rufnummern 1-844-512-2921 (in den Vereinigten Staaten und Kanada) oder 1-412-317-6671 (internationale Anrufer) an der Telekonferenz teilnehmen. Verwenden Sie für die Wiedergabe bitte die Pin-Nummer 10159285. Außerdem ist unter folgendem Link ein Webcast verfügbar: Vicinity-Webcast 2. Quartal 2021

Über Vicinity Motor Corp.

Vicinity Motor Corp. (NASDAQ: VEV) (TSXV: VMC) (FWB: 6LG) ist ein führender Anbieter von Elektro-, Erdgas-, Gas- und Clean-Diesel-Fahrzeuge für den Einsatz im öffentlichen und gewerblichen Bereich in den USA und Kanada. Die Vorzeige-Produktlinie des Unternehmens, die Vicinity-Busse, die in Kanada einen dominanten Marktanteil aufweisen, werden von den erstklassigen Fertigungspartnern des Unternehmens in Kanada oder in der Buy America Act-konformen Montageanlage des Unternehmens im US-Bundesstaat Washington hergestellt. Der innovative Vicinity Lightning-Elektrobus des Unternehmens, der durch ein strategisches Tier-1-Lieferabkommen für Batterien und Bestandteile mit BMW ermöglicht wird, soll den globalen Übergang zu nachhaltigeren Transportmitteln in den privaten und öffentlichen Märkten auf den Weg bringen. Weitere Informationen und Produktdetails erhalten Sie unter https://vicinitymotorcorp.com.