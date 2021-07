Publikumsfonds von PI im Portrait: PI Vermögensbildungsfonds und PI Global Value Fund

Dynamischer Mischfonds mit neuem Namen: PI Vermögensbildungsfonds

Die beiden Publikumsfonds aus dem Hause Privatinvestor Kapitalanlage sind unterschiedlich konstruiert. Doch haben sie etwas gemeinsam: Im Investmentfokus stehen werthaltige Unternehmen.

PI Vermögensbildungsfonds (ISIN: DE000A1J3AM3) – so der neue Name des Mischfonds seit dem 1. Juli 2021. Das beratende Unternehmen Privatinvestor Kapitalanlage GmbH hatte kürzlich mitgeteilt, mit der Umbenennung (zuvor Max Otte Vermögensbildungsfonds) den Fokus verstärkt auf das gesamte Managementteam lenken zu wollen. Als weiterer Grund wurde das politische Engagement von Max Otte genannt, welches man nicht mit dem Fonds in Zusammenhang bringen möchte.