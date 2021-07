Icelandair Group hf. Major shareholder announcement Nachrichtenquelle: globenewswire | 30.07.2021, 14:33 | 11 | 0 | 0 30.07.2021, 14:33 | Attached is a major shareholder announcement from Stefnir hf. confirming that its number of voting rights in Icelandair Group is 1.462.965.571 which corresponds to 4.29% of voting rights in Icelandair Group (triggering thresholds: below 5%) due to increase of share capital. Attachment 20210730 Flöggun Icelandair - Stefnir



