Taipei Exchange führt Pioneer Stock Board zur Unterstützung innovativer Unternehmen ein

Die Taipei Exchange (TPEx) hat am 20. Juli 2021 das Pioneer Stock Board (PSB) eingeführt, das am 26. Juli ihr erstes Unternehmen begrüßen konnte. Das Pioneer Stock Board ist der Beginn einer Entwicklung, die den Aktienmarkt in ein innovationsfreundliches Umfeld umwandelt. Es zielt darauf ab, mehr innovationsfreudigen Unternehmen den Zugang zu den Kapitalmärkten zu erleichtern.

Taipei Exchange launches Pioneer Stock Board to support innovative enterprises (Photo: Business Wire)

Bei der Eröffnungsfeier des Pioneer Stock Board (PSB) hielt der taiwanesische Premierminister Su Tseng-chang die Auftaktrede und betonte die von der Regierung geleistete Unterstützung: „Der Kapitalmarkt Taiwans geht heute mit der Einrichtung dieses Segments neue Wege. Das PSB wird innovative Unternehmen unterstützen, die eine entscheidende Triebkraft für den wirtschaftlichen Wandel darstellen. Es wird diesen Unternehmen schnelle Zugangsmöglichkeiten für die Beschaffung von Kapital bereitstellen, das sie für ihr weiteres Wachstum benötigen.“ Dr. Tien-mu Huang, Vorsitzender der taiwanesischen Finanzaufsichtskommission, merkte hierzu Folgendes an: „Innovationen sind die Grundlage für die nachhaltige Entwicklung am Kapitalmarkt. Das PSB wird dabei eine wichtige Rolle spielen. Es wird innovative Unternehmen fördern und die Innovationsdynamik in der gesamten Wirtschaft beflügeln.“ Kung Ming-hsin, der taiwanesische Minister für nationale Entwicklung, äußerte sich hierzu wie folgt: „Das Pioneer Stock Board bietet innovativen Unternehmen eine neue Zugangsmöglichkeit für die Kapitalbeschaffung, die über eine staatliche Unterstützung oder Subventionen hinausgeht. Sie versetzt mehr Investoren in die Lage, sich in einem frühen Stadium bei innovativen Unternehmen zu engagieren.“

Philip Chen, Vorsitzender der TPEx, gab hierzu folgende Stellungnahme ab: „Gestützt auf unsere 27-jährige Erfahrung bei der Entwicklung des mehrstufigen Marktes der TPEx, der auch das Main Board, das Emerging Stock Board (ESB) und die GISA umfasst, haben wir das Pioneer Stock Board eingerichtet, das für uns einen entscheidenden Meilenstein darstellt. Das PSB ist darauf ausgerichtet, den Finanzierungsbedarf von Unternehmen in strategischen und innovativen Branchen zu decken. Mit dem PSB wird unsere Marktstruktur noch ganzheitlicher und unterstützt die nachhaltige Entwicklung von Unternehmen. Das PSB wird als starkes Fundament für das Wachstum des Kapitalmarktes und unserer Wirtschaft dienen.“