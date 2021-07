Zu den heute veröffentlichten BIP-Zahlen für das 2. Quartal 2021 erklärt BGA-Präsident Anton F. Börner

Berlin (ots) - "Die deutsche Wirtschaft hat im zweiten Quartal kräftig Fahrtaufgenommen in Richtung wirtschaftlicher Erholung. Ein sattes Plus von 9,6Prozent gegenüber dem heftigen Einbruch im Vorjahresquartal unterstreicht dies.Doch lange noch nicht alle Sektoren haben sich von der Krise erholt, undzugleich ist die Lage äußerst fragil, wie europaweit wieder steigende Inzidenzenund Virusvarianten zeigen. Um an das noch immer deutlich höhere Vorkrisenniveauwieder anschließen zu können, reicht ein von privaten wie öffentlichenKonsumausgaben getriebenes Wachstum wie aktuell nicht aus.Notwendig für eine nachhaltige Stabilisierung ist vielmehr, dass die Wirtschaftin ihrer ganzen Breite wieder in Fahrt kommt, so dass der Staat seineschuldenfinanzierten Ausgaben wieder zurückführen kann. Wir können nichtdauerhaft auf Pump leben. Deshalb führt für mehr Dynamik kein Weg an einerModernisierung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Entlastungen beiSteuern, Abgaben und Bürokratie vorbei."Pressekontakt:Ansprechpartner:André SchwarzPressesprecherTelefon: 030/ 59 00 99 520Telefax: 030/ 59 00 99 529Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6564/4982165OTS: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V.