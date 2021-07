Der Umsatz stieg auf 9,7 Mio. $ (Q2 2020 - 0,7 Mio. $) und entspricht dem des Q1 2021

Der Silberproduzent und Exploer Excellon Resources Inc. ( NYSE: EXN; FRA: E4X2 ) hat die Finanzergebnisse für Q2 und H1 2021 vorgelegt. Brendan Cahill, President und CEO äußerte sich zufrieden mit der finanziellen Performance: "Wir haben ein weiteres gutes Quartal bei Platosa erzielt, wobei die Finanzergebnisse teilweise durch die verzögerte Verarbeitung und Lieferung von Erz und Konzentrat am Quartalsende durch die Wetterbedingungen beeinträchtigt wurden."Das wichtigste sei jedoch, dass das Unternehmen die Exploration auf allen drei seiner Projekte vorantreibe, sowohl auf der Platosa Mine wie auch bei den Explorationsprojekten Silver City in Sachsen und Oakley in Idaho.

Entsprechend stiegen die Explorationsausgaben um 597 % auf 1,8 Millionen $ (2. Quartal 2020 - 258.000 $) und lagen um 80% höher als in Q1 2021, da die Bohrungen weiter hochgefahren wurden. Auf Silver City in Sachsen wurde ein zweites Bohrgerät eingesetzt; auf Platosa gehen die Oberflächen- und Untertagebohrungen auf mehreren Zielen weiter und auch auf dem Projekt Oakley haben die die Bohrungen begonnen, die von Centerra Gold Inc. finanziert werden.

Der Umsatz stieg auf 9,7 Mio. $ (Q2 2020 - 0,7 Mio. $) und entspricht dem des Q1 2021. Der Bruttogewinn verbesserte sich auf $2,1 Millionen (Q2 2020 - Verlust von $2,6 Millionen) und stieg um 16% im Vergleich zu Q1 2021. Die Gesamtbarmittelkosten abzüglich Nebenprodukte pro zahlbarer Silberunze sanken auf 11,96 $ (2. Quartal 2020 - 51,14 $) und sanken um 11 % gegenüber Q1 2021. Die nachhaltigen Gesamtkosten ("AISC") pro zahlbarer Unze Silber sanken auf 26,69 $ (2. Quartal 2020 - 105,49 $) und stiegen um 10% gegenüber Q1 2021. Die Produktionskosten pro Tonne verringerten sich auf 273 $ pro Tonne (2. Quartal 2020 - 2.498 $ pro Tonne) und gingen um 8% gegenüber Q1 2021.

Im vierten Quartal in Folge wurden mehr als 21.000 Tonnen abgebaut und gefördert, mit einem Rekord an abgebauten Tonnen (86.316) und gefräst (88.648) über die letzten zwölf Monate, mit beträchtlichen Lagerbeständen an Erz und Konzentrat, die Anfang Juli verarbeitet und/oder ausgeliefert wurden

Excellon verfügte zum Ende des 2. Quartals über Barmittel und marktfähige Wertpapiere in Höhe von 7,1 Millionen $ zum 30. Juni 2021 (31. Dezember 2020 - 10,7 Millionen $).

Fazit: Excellon hat den Schalter umgelegt und gibt nach der COVID-bedingten Verlangsamung wieder wesentlich mehr Geld für Exploration aus. Bald wird es erste Bohrergebnisse geben, die im besten Fall wieder neue Phantasie in die Aktie bringen könnten. Wir freuen uns auf die kommenden Ergebnisse und auf das kommende Ressourcenwachstum .



