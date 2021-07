Bonjour la Suisse! Entrée sur le marché suisse Fairmed Healthcare (FOTO)

Zug (ots) - · L'autorisation d'exploitation sans restriction de l'Institut

suisse



· L'antibiotique Vancomycin en deux unités de dosage



Depuis 2012, Fairmed Healthcare AG produit et commercialise une gamme de

médicaments de haute qualité, composée de produits pour diverses indications

disponibles sur ordonnance et en vente libre.





Grâce à l'autorisation d'exploitation sans restriction de l'Institut suisse desproduits thérapeutiques, la stratégie de croissance réussie est désormaispoursuivie de manière encore plus ciblée.Le premier produit est l'antibiotique Vancomycin, délivré sur ordonnance etdisponible en deux unités de dosage. Voigt Industrie Service, partenaire dePharma PreWholesale, est responsable de la logistique et du service à laclientele. Disponible dès maintenant en deux unités de dosage.CEO Oren Weininger: "Notre siège à Zoug représente un engagement ferme en faveurde l'environnement économique suisse, avec une excellente infrastructure pour lacompétitivité mondiale: une caractéristique de qualité importante dans lesecteur des ventes internationales."