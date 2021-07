Grüezi Schwiiz! Schweizer Markteintritt Fairmed Healthcare (FOTO)

Zug (ots) - · Arzneimittel-Betriebsbewilligung des Schweizer Heilmittelinstituts



Mit unbeschränkter Arzneimittel-Betriebsbewilligung des SchweizerHeilmittelinstituts wird die erfolgreiche Wachstumsstrategie jetzt nochgezielter vorangetrieben.Als erstes Produkt ist das rezeptpflichtige Antibiotikum Vancomycin ab sofort inzwei Dosierungen verfügbar. Pharma PreWholesale Partner Voigt Industrie Serviceverantwortet Logistik und Kundenservice. Weitere Medikamente werden sukzessivefolgen.CEO Oren Weininger: "Unser Firmensitz in Zug ist ein deutliches Bekenntnis zumSchweizer Wirtschaftsumfeld mit hervorragender Infrastruktur für globaleWettbewerbsfähigkeit: im internationalen Vertrieb ein wichtigesQualitätsmerkmal."Weiterführende Informationen http://www.fair-med.com/newsroomPressekontakt:Agentur What About Now, Andreas Schöpfmailto:as@whataboutnow.de Tel. +49 30 60 95 09 29Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/136231/4982204OTS: Fairmed Healthcare AG