Foto: finanzbusiness Kryptobörse Binance beendet Termingeschäfte in Europa Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 24 | 0 | 0 30.07.2021, 15:10 | Nutzer in Deutschland, Italien und den Niederlanden können damit ab sofort keine entsprechenden neuen Konten mehr eröffnen. Hintergrund ist der wachsende Regulierungsdruck, unter anderem in Deutschland.

Weiterlesen auf:



Weiterlesen auf: finanzbusiness.de

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer