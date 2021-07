US-Anleihen legen im frühen Handel zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag im frühen Handel gestiegen. Eine allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten habe den Festverzinslichen kurz vor dem Wochenende Auftrieb verliehen, hieß es von Marktbeobachter. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg um 0,17 Prozent auf 134,45 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen fiel im Gegenzug auf 1,25 Prozent.

An den führenden Aktienbörsen in Asien und in Europa sind die Kurse unter Druck geraten. Auch an der Wall Street wird mit einem schwachen Auftakt gerechnet, was für eine stärkere Nachfrage nach festverzinslichen Papieren sorgte.