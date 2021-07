Billionenschwere Spezialfonds von Rentenkassen oder Versicherungen dürfen künftig auch in Kryptowährungen investieren. Steigt die konservative Branche wirklich in den volatilen Markt ein?

Die rund 4.000 Spezialfonds in Deutschland sind nicht für den breiten Kapitalmarkt verfügbar, sondern richten sich speziell an institutionelle Investoren wie Pensionskassen, Versicherungen oder Stiftungen. Ein Riesenmarkt, in dem rund 1,8 Billionen Euro Vermögen verwaltet werden.

Ab Montag dürfen die Fonds bis zu 20 Prozent ihres Kapitals in Kryptowährungen investieren. Rein rechnerisch würden so hunderte Milliarden Euro für potenzielle Krypto-Investments frei. Doch Experten glauben nur an eine langsame Integration von Kryptos in die Investmentstrategie der Fondsschwergewichte.