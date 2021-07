Activi té et Comptes Semestriels S 1 2021

Chères collaboratrices, Chers collaborateurs,

Depuis le début de la pandémie, nous nous sommes engagés aux côtés de nos clients et les avons accompagnés au quotidien, en responsabilité et en proximité. Notre implication se reflète au travers des excellents résultats de satisfaction et de recommandation (IRC) qui permettent ainsi à la Caisse Régionale de rester pour la 3e année consécutive, la banque préférée des Hauts Normands :

 IRC* Marché des particuliers : + 19 en progression d’un point

 IRC* Marchés patrimoniaux : +23 pour ceux suivis en Banque Privée et +20 pour ceux suivis dans le réseau de

proximité

 IRC* Marchés des professionnels : +23 en hausse de 9 points

 IRC* Marchés de l’agriculture : + 17 en très forte progression (+11 points)

Ces hauts niveaux de satisfaction clients, jamais égalés doivent nous conforter quant à la stratégie de notre entreprise : notre cap est le bon !

Je vous renouvelle à chacun d’entre vous mes félicitations pour votre contribution à cette consécration.

Une remarquable dynamique des résultats d’activité

Reflet de votre engagement et de votre dynamisme, les résultats d’activité sont excellents dans tous les domaines :

Notre stratégie de conquête porte ses fruits avec près de 15 9 00 nouveaux clients qui nous ont rejoint sur ce premier semestre. Grâce à votre implication, la conquête nette est en belle progression (+6 300 clients) permettant à notre portefeuille clients de dépasser les 663 400 clients (+1,9% en un an vs 1% pour la CR cumul).

qui nous ont rejoint sur ce premier semestre. Grâce à votre implication, la conquête nette est en belle progression (+6 300 clients) permettant à notre portefeuille clients de dépasser les 663 400 clients (+1,9% en un an vs 1% pour la CR cumul). En atteignant le cap des 50 % de nos clients sociétaires en cette fin de semestre, nous renforçons notre statut de banque mutualiste. Le nombre de clients sociétaires s’élève ainsi à près de 243 500.

en cette fin de semestre, nous renforçons notre statut de banque mutualiste. Le nombre de clients sociétaires s’élève ainsi à près de 243 500. Une progression continue et puissante de nos encours depuis fin 201 6 : 15,7 milliards d’euros de crédits au premier semestre 2021 (+8,4% sur un an), se traduisant par une progression de nos parts de marché de 0,8 pt sur un an à 30,1%. L’activité crédit est extrêmement tonique sur tous les marchés avec la réalisation de plus d’1,5 Md€ de nouveaux financements (hors PGE), un montant jamais atteint à ce stade de l’année jusqu’à présent. 19,2 milliards d’euros d’encours de collecte (+7,3% sur un an). Ils profitent du contexte favorable à l’épargne de précaution (+7,9% sur un an) mais également de l’attrait de l’assurance vie : les encours sont en progression de 4,1% sur un an (4,8 milliards d’euros) et les souscriptions atteignent plus de 211 millions d’euros (+46% sur un an) et sont couplées à un taux d’UC historique (37,2% vs 30,4% à juin 2020)

: Une très forte accélération sur les assurances permet d’afficher + 38 000 nouveaux contrats (+67% en un an et +29% vs 2019) et un portefeuille de 442 000 contrats (+5,4%).

Des résultats financiers en très fort rebond au service de l’accompagnement de notre territoire