7C Solarparken verstärkt die Aktivitäten in Belgien mit neuen Projekten. „Unser IPP Portfolio wächst weiter und liegt derzeit bei 302 MWp. Unser Entwicklungsteam in Belgien arbeitet an immer mehr Projekten, da sich die Marktdynamik günstig entwickelt”, sagt Steven De Proost, CEO von 7C Solarparken. „Die Rohstoffpreisentwicklung in Belgien deutet auf steigende Strompreise hin, so dass Übersubventionen im Markt keinen Platz ...