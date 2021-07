Die Abstimmung ohne Versammlung zwischen dem 24. und 26. Juli betreffend die VEDES-Anleihe 2017/22 (ISIN: DE000A2GSTP1) war nicht beschlussfähig, da das erforderliche Quorum von 50 % des ausstehenden Anleihevolumens nicht erreicht wurde. Die VEDES AG wird deshalb seine Anleihegläubiger zur Teilnahme an einer zweiten Gläubigerversammlung einladen, die im September 2021 nach der Ferien- und Urlaubszeit in Form einer Präsenzveranstaltung in Nürnberg stattfinden soll. Der genaue Termin wird noch mitgeteilt. Hintergrund: Der Nürnberger Spielwarenhändler hat mit der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH eine stille Beteiligung in Höhe von insgesamt 5 Mio. Euro bis zum 31. Dezember 2028 vereinbart. Damit diese stille Beteiligung zustande kommt, müssen die Anleihebedingungen der ausstehenden VEDES-Anleihe 2017/22 angepasst werden und von den Gläubigern abgesegnet werden.

In der letzten Juli-Woche des Jahres (Kalenderwoche 30) liefern die Anleihen-Emittenten Eyemaxx Real Estate AG und die Ekosem-Agrar AG vorläufige Halbjahreszahlen. In beiden Fällen sorgen die Zahlen dafür, dass die zuletzt deutlich gefallenen Anleihen-Kurse beider Emittenten wieder steigen. So erwirtschaftet die Eyemaxx Real Estate AG im ersten Halbjahr 2020/21 nach IFRS einen Konzerngewinn von 0,8 Mio. Euro nach einem Verlust von 19,6 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum und verbessert das EBIT auf 4,2 Mio. Euro. Auf Basis der vorläufigen Zahlen und der vorhandenen Projektpipeline rechnet Eyemaxx auch für das Gesamtjahr 2020/21 mit einem positiven Konzernergebnis, was den zuletzt tief gefallenen Anleihen-Kursen einen deutlichen Push gibt. Auch die Ekosem-Agrar AG meldet verbesserte vorläufige Zahlen im ersten Halbjahr 2021 und lässt damit die Kurse ihrer beiden Anleihen 2012/22 (ISIN DE000A1R0RZ5) und 2019/24 (ISIN DE000A2YNR08) ebenfalls steigen. Diese waren Anfang der Woche aufgrund ungeklärter Finanzierungsfragen mit zwei russischen Banken (RSHB und Sberbank) unter Druck geraten und unter 80% gesunken.

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat in dieser Woche die 5,25%-Anleihe der BK LC Lux Finco 1 S.á.r.l. (BIRKENSTOCK) mit achtjähriger Laufzeit bis 2029 neu in sein Portfolio aufgenommen. Die unbesicherte und nicht nachrangige Birkenstock-Anleihe 2021/29 (ISIN: XS2338167104) hat ein Emissionsvolumen von 430 Mio. Euro und ist mit einem festen Zinskupon von 5,25% p.a. ausgestattet. Die PANDION AG hat das Münchner Büroprojekt PANDION SOUL noch vor Baubeginn vollständig vermietet. Mieter des Objekts mit über 45.000 Quadratmetern oberirdischer Fläche ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Zudem kann die PANDION AG die erste Tranche eines in 2018 platzierten unbesicherten Schuldscheindarlehens in Höhe von 35 Mio. Euro erfolgreich refinanzieren. Die TERRAGON AG hat ihrerseits im bisherigen Jahresverlauf 2021 bereits vier hochwertige Zukäufe tätigen können und das aktuell in der Umsetzung befindliche Projektvolumen der Gesellschaft auf insgesamt rund 840 Mio. Euro erhöht.

Die Pentracor GmbH erzielt nach einem „gehemmten“ Geschäftsjahr 2020 gute Fortschritte im ersten Halbjahr 2021 und kann nach vorläufigen Zahlen Umsatzerlöse in Höhe von rund 0,6 Mio. Euro erzielen. Die Zusammenarbeit mit renommierten Kliniken in Deutschland und Österreich kann dabei in den ersten sechs Monaten auf 16 Partnerschaften ausgeweitet werden. Die UniDevice AG kann ihre operativen Zahlen im ersten Halbjahr 2021 ebenfalls verbessern. Der B2B-Broker für Kommunikations- und Unterhaltungselektronik mit Schwerpunkt auf hochpreisige Smartphones erzielt dabei ein leichtes Umsatzwachstum von auf 195,58 Mio. Euro sowie einen Periodenüberschuss von 1,65 Mio. Euro. Die VST BUILDING TECHNOLOGIES AG setzt ihren Expansionskurs ins europäische Ausland fort und erhält ihren ersten Auftrag aus Irland. Die Mutares SE & Co. KGaA hat eine Put-Option zum Verkauf der Beteiligung Norsilk erhalten, deren Durchführung im dritten Quartal 2021 erfolgen könnte und die OTI Greentech AG hat einen bindenden Vertrag zur Übernahme von 100 Prozent der Anteile der KMI Cleaning Solutions unterzeichnet.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW30 – 2021 noch einmal im Überblick:

