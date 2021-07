Bei Ekosem-Agrar gibt es im ersten Halbjahr ein Umsatzplus von 12 Prozent auf 235 Millionen Euro, im Vorjahr lag der Wert bei 209,0 Millionen Euro. In Rubel errechnet sich ein Umsatzanstieg von 32 Prozent. Die Betriebsleistung geht von 336,0 Millionen Euro auf 343,0 Millionen Euro nach oben.Beim EBITDA gibt es einen Rückgang von 132,8 Millionen Euro auf 130 Millionen Euro. Das EBITDA in Rubel berechnet steigt um 14 Prozent an. ...