30.07.2021Einladung zuraußerordentlichen Hauptversammlung Telekom Austria AktiengesellschaftFN 144477t, Handelsgericht WienISIN AT 0000720008Wir laden unsere Aktionäre zu der am Montag, 6. September 2021, um 14:00 UhrMESZ am Sitz der Gesellschaft, Lassallestrasse 9, 1020 Wien, stattfindendenaußerordentlichen Hauptversammlung ein. Der Vorstand hat zum Schutz derAktionäre und sonstigen Teilnehmer beschlossen, die Hauptversammlung alsvirtuelle Hauptversammlung (iSd der COVID-19-GesV) abzuhalten. Aktionäre könnendaher nicht physisch anwesend sein.Alle Aktionäre der Gesellschaft können die außerordentliche Hauptversammlung am6. September 2021 ab 14:00 Uhr im Internet unter http://www.a1.group/de/ir/ao-hauptversammlung-2021 verfolgen (vollständige Internetübertragung in Echtzeitgem. § 3 Abs 4 COVID-19-GesV iVm § 102 Abs 4 AktG). Die Liveübertragungermöglicht keine Fernteilnahme (§ 102 Abs 3 Z 2 AktG) und keine Fernabstimmung(§ 102 Abs 3 Z 3 AktG und § 126 AktG).Die Ausübung des Stimmrechts, des Rechts, Anträge zu stellen und des Rechts,Widerspruch zu erheben, erfolgt ausschließlich durch Vollmachtserteilung undWeisung an einen der vier von der Gesellschaft vorgeschlagenen unabhängigen,"besonderen Stimmrechtsvertreter" (siehe dazu unten: Teilnahme, Depotbestätigung& Stimmrechtsvertreter), deren Kosten die Gesellschaft trägt.Das Auskunftsrecht kann während der virtuellen Hauptversammlung von denAktionären selbst ausschließlich per E-Mail direkt anfragen.telekom@hauptversammlung.at ausgeübt werden.Bitte beachten Sie die organisatorischen und technischen Voraussetzungen für dieTeilnahme gemäß § 3 Abs 3 iVm § 2 Abs 4 COVID-19-GesV ("Teilnahmeinformation"),die Sie auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.a1.group/de/ir/ao-hauptversammlung-2021 finden.Tagesordnung1. Tagesordnungspunkt:Wahl eines Aufsichtsratsmitgliedes.Informationen für unsere AktionäreAuf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.a1.group stehen Ihnenzur Verfügung:1. der vollständige Text dieser Einberufung;2. Einberufungsverlangen des Aktionärs Österreichische Beteiligungs AG;3. Beschlussvorschlag des Aktionärs Österreichische Beteiligungs AG;