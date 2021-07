MICHIGAN (dpa-AFX) - Das Konsumklima in den USA hat sich im Juli eingetrübt, wenn auch nicht ganz so stark wie bisher gedacht. Der von der Universität Michigan erhobene Index für die Verbraucherstimmung fiel im Monatsvergleich um 4,3 Punkte auf 81,2 Zähler, wie die Universität am Freitag nach einer zweiten Erhebung mitteilte. Nach einer ersten Schätzung hatte sich die Stimmung etwas stärker eingetrübt.

Sowohl die aktuelle Lage als auch die künftige Entwicklung bewerteten die befragten Verbraucher ungünstiger. Die Konsumenten sorgten sich wegen steigender Preise für Eigenheime, Fahrzeuge und Haushaltsgüter, kommentierte der für die Umfrage zuständige Chefökonom Richard Curtin.