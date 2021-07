Norddeutsche Steingut AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen Sacheinlage zur Übernahme des gesamten Fliesenbereichs von der Steuler-Fliesen GmbH und schließt ihre Konzernumstrukturierung ab



Bremen, 30. Juli 2021 - Vorstand und Aufsichtsrat der Norddeutsche Steingut AG (ISIN DE0006770001) haben heute beschlossen, eine Sachkapitalerhöhung in Höhe von EUR 1.165.908,48 durch Ausgabe von 455.433 neuen Stückaktien im Rahmen der Ausnutzung von genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre durchzuführen. Zur alleinigen Übernahme der neuen Aktien wurde die Steuler-Fliesen GmbH zugelassen, mit der Verpflichtung ihre 100 %-ige Beteiligung an der Tochtergesellschaft Steuler Fliesen Produktion GmbH, der Team Steuler GmbH und ihres Geschäftsbereichs Vertrieb einzubringen. Infolge der Einbringung wird die Norddeutsche Steingut AG, deren Umfirmierung in Steuler Fliesengruppe AG in der am 26. August 2021 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung beschlossen werden soll, zukünftig sämtliche Aktivitäten im Bereich Fliesen der Unternehmensgruppe Steuler unter ihrem Dach vereinigen.

Die Beteiligung der Steuler-Fliesen GmbH an der Norddeutsche Steingut AG erhöht sich infolge der heutigen Kapitalerhöhung auf rund 91,4%.

Darüber hinaus wurde am heutigen Tag eine umfangreiche Konzernumstrukturierung der Norddeutsche Steingut AG beschlossen, in deren Zuge die drei zukünftigen Produktionsstandorte in Bremen, Mühlacker und Leisnig in 100%-igen Tochtergesellschaften der Norddeutsche Steingut AG betrieben werden, während der gesamte Vertrieb im Bereich Fliesen unmittelbar in der Norddeutsche Steingut AG konzentriert wird. Die Gesellschaft erwartet aus dieser Umstrukturierung spürbare Kostensenkungen und zugleich die Hebung von Synergien.

Mit den Maßnahmen vom heutigen Tag ist - abgesehen von der geplanten Umfirmierung der Gesellschaft - die gesellschaftliche Umstrukturierung der Norddeutsche Steingut AG und ihrer Tochtergesellschaften beendet.



Kontakt:

Norddeutsche Steingut AG

Alexander Lakos

Vorstand

Schönebecker Straße 101, 28759 Bremen

Tel. 0421/6262-206

30.07.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de



Sprache: Deutsch Unternehmen: Norddeutsche Steingut Aktiengesellschaft Schönebecker Str. 101 28759 Bremen Deutschland Telefon: 04 21/ 62 62 - 21 6 Fax: 04 21/ 62 62 - 399 E-Mail: Willehard.Tameling@Norddeutsche-Steingut.de Internet: www.Norddeutsche-Steingut.de ISIN: DE0006770001 WKN: 677000 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, Stuttgart EQS News ID: 1223106

Ende der Mitteilung DGAP News-Service