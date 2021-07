DZ BANK stuft Fuchs Petrolub auf 'Positiv'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fuchs Petrolub nach höheren Jahreszielen von 47 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Eine steigende Nachfrage treibe die Erlöse, aber auch die Input-Kosten an, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Letztere werde der Schmierstoffhersteller nur mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung an die Kunden weitergeben können. Der etwas höhere faire Wert resultiere aus den guten Zahlen im ersten Halbjahr./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2021 / 16:28 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2021 / 16:34 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.