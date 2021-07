Ölpreise steigen leicht

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag etwas gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 76,29 US-Dollar. Das waren 25 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 13 Cent auf 73,76 Dollar. Die Preise lagen damit aber weiter klar unter ihren Anfang Juli erreichten Mehrjahreshochs.

Im Verlauf stützten eine Reihe von robusten Konjunkturdaten aus den USA ein wenig. So hat die Konsum- und Einkommensentwicklung in den Vereinigten Staaten im Juni die Märkte positiv überrascht. Auch das von der Universität Michigan erhobene Verbrauchervertrauen sowie das Geschäftsklima in der Region Chicago fielen besser als erwartet aus. Eine robuste wirtschaftliche Entwicklung der US-Wirtschaft stützt auch die Nachfrage nach Rohöl.