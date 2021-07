^ DGAP-News: The Social Chain AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung The Social Chain AG: Hauptversammlung der Social Chain AG stellt Weichen für Aufstieg in den Prime Standard

Hauptversammlung der Social Chain AG stellt Weichen für Aufstieg in den Prime Standard



* Beschlossenes genehmigtes Kapital ermöglicht auch Notierung an einer ausländischen Börse



* Starke operative Entwicklung im Kerngeschäftsfeld Social Commerce: Umsatzplus von rund 80 Prozent im ersten Halbjahr 2021

* Vorstand bekräftigt Jahresziele: 350 Mio. EUR Umsatz und 15 Mio. EUR EBITDA



* Wanja S. Oberhof: "Die Social Chain AG ist bereit für ihr nächstes Kapitel: Der geplante Wechsel in den Prime Standard ist angesichts der dynamischen Geschäftsentwicklung ein logischer Schritt."

Berlin, 30. Juli 2021. Die Hauptversammlung der Social Chain AG (WKN: A1YC99, ISIN DE000A1YC996) hat heute die Weichen für einen Aufstieg des Unternehmens in den Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gestellt. Mit großer Mehrheit beschlossen die Aktionäre die Schaffung eines genehmigten Kapitals von bis zu 50 Prozent des bisherigen Grundkapitals. Das entspricht (zusammen mit einem bereits bestehenden genehmigten Kapital) einer Ausgabe von bis zu 5,74 Mio. Aktien. Die Neufassung des genehmigten Kapitals erfolgte im Zusammenhang mit dem anvisierten Aufstieg der Social Chain AG in den Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, der noch für dieses Jahr geplant ist. Der Beschluss über die Schaffung des genehmigten Kapitals sieht ausdrücklich auch eine mögliche Notierung der Social Chain AG an einer ausländischen Börse vor. Damit erhält die Social Chain AG die Möglichkeit, in einem weiteren Schritt beispielsweise eine Präsenz an der Nasdaq anzustreben.



Wanja S. Oberhof, Vorstandsvorsitzender der Social Chain AG: "Wir planen noch in diesem Jahr einen Wechsel in den Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Damit wird die Social Chain Aktie auch für Investoren interessant, die grundsätzlich nur in Werte des Premium-Segmentes der Frankfurter Börse investieren. In Kombination mit möglichen Kapitalerhöhungen gehen wir davon aus, dass die Social Chain Aktie noch attraktiver und liquider wird. Der geplante Wechsel in den Prime Standard ist auch angesichts der erfolgreichen Geschäftsentwicklung der Social Chain AG ein logischer nächster Schritt."