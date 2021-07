RBC stuft BNP PARIBAS auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Anke Reingen

Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 62

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BNP Paribas nach Quartalszahlen von 60 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Diese seien gut ausgefallen, der Aktienkurs spiegele das aber nicht hinreichend wider, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Papiere der französischen Großbank böten eine attraktive Gesamtrendite von acht Prozent für das Jahr 2022./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2021 / 11:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2021 / 11:15 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.