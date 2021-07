Neuralink, Tesla – Das Musk-Imperium mit erneut guten News

Neuralink sammelt in Finanzierungsrunde 205 Millionen Dollar. Weg zur Gedankensteuerung über Chipimplantate zwar noch weit, aber Fortschritte sind bereits vielversprechend. Das im Jahr 2016 von Tech-Milliardär und Tesla-CEO (US88160R1014) Elon Musk …

Neuralink sammelt in Finanzierungsrunde 205 Millionen Dollar. Weg zur Gedankensteuerung über Chipimplantate zwar noch weit, aber Fortschritte sind bereits vielversprechend.Das im Jahr 2016 von Tech-Milliardär und Tesla-CEO (US88160R1014) Elon Musk gegründete Unternehmen Neuralink verkündete in einer erneuten Finanzierungsrunde 205 Millionen US-Dollar an Kapital gesammelt zu haben. Neben zahlreichen Start-up-Investoren hat auch die Google-Mutter Alphabet zur Finanzierung beigetragen. Die nun vorhandenen liquiden Mittel sollen in die Forschung investiert werden und ...