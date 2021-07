CVS beginnt mit dem nationalen Vertrieb von Rritual Superfoods in wichtigen Märkten

Die Linie von Rritual wird im neu gestarteten CVS HealthHUB in Boston, New York, Atlanta, Dallas, Miami, Tampa, Chicago und weiteren Städten eingeführt

VANCOUVER, 30. Juli 2021 – Rritual Superfoods Inc. („Rritual“ oder das „Unternehmen“) (CSE: RSF) (FSE: 0RW) (OTCQB) freut sich, ankündigen zu können, dass in den kommenden Wochen die Premium-Marke des Unternehmens für funktionelle Superfoods in CVS-Läden in den gesamten USA eingeführt wird, beginnend mit wichtigen Märkten wie Boston, Providence, New York, Atlanta, Dallas, Miami, Tampa, Chicago, Cincinnati, Houston, Austin und San Diego.

„Die Einführung von Rritual bei CVS, die sich auf diese großen Märkte konzentriert, ist ausgezeichnet für die Markenbekanntheit und bietet uns eine massive Plattform, um Markentreue und Kundenzufriedenheit im ganzen Land aufzubauen,“ meinte David Kerbel, CEO und Direktor von Rritual. „Es ist wichtig zu wissen, dass CVS HealthHUB unsere Lions Mane-Produkte in der Rubrik Gedächtnis/Konzentration und unsere Reishi-Produkte in der Rubrik Entspannung/Komfort platziert hat – in vollständiger Übereinstimmung mit der Gesundheits- und Wellness-Vision und dem Auftrag von Rritual.“

Rritual Superfoods bei CVS HealthHUB:

- Chaga IMMUNE mit den Adaptogenen Eleuthero-Wurzel (sibirischer Ginseng) und Astragalus zur ganzjährigen Unterstützung einer gesunden Immunfunktion und Wohlbefinden.

- Lion‘s Mane FOCUS mit den Adaptogenen Rosenwurz und Bacopa (Fettblätter) zur Unterstützung der Gesundheit des Gehirns und der kognitiven Funktion.

- Reishi RELAX mit dem Adaptogen Ashwagandha (Schlafbeere) und Kakao zur Unterstützung des Körpers bei der Stressbewältigung.

Die Einbindung von Rritual in das neue HealthHUB-Konzept von CVS, das darauf abzielt, das „Gesundheitserlebnis“ der Verbraucher durch Aufklärung und persönlichen Service von CVS-geschulten Fachkräften auf kommunaler Ebene zu verändern, bietet Rritual und CVS eine spannende Gelegenheit, gemeinsam ein Schulungsprogramm für CVS-geschulte Fachkräfte in den Geschäften zu entwickeln, um die Verbraucher auf ihrem „Weg zu einer besseren Gesundheit“ bestmöglich zu unterstützen.

Die Produktangebote von Rritual sind alle USDA-zertifiziert und bieten eine koffeinfreie Option, die mit anderen Getränken gemischt, oder allein genossen werden kann. Der proprietäre Immune-Synergy Six Mushroom Blend (Immun-Synergie-Mischung mit sechs Pilzsorten) von Rritual ist das einzige funktionelle Gesundheitsprodukt auf dem Markt, das eine tägliche präbiotische Mischung enthält, die ein gesundes Darm-Mikrobiom nährt und eine ausgewogene Verdauung ermöglicht.

Über CVS und HealthHUB

CVS ist ein Innovationsunternehmen im Gesundheitswesen mit einem einfachen und klaren Ziel: Menschen auf ihrem Weg zu einer besseren Gesundheit zu helfen. Bei CVS hat man es sich vereint zum Ziel gemacht, zum verbraucherorientiertesten Gesundheitsunternehmen zu werden. CVS entwickelt sich auf der Grundlage der sich ändernden Verbraucherbedürfnisse weiter und trifft die Menschen dort, wo sie sind, sei es in einer Gemeinschaft an einem unserer fast 10.000 lokalen „Touchpoints,“ zu Hause oder online.

HealthHUB-Standorte bieten ein breiteres Spektrum an Gesundheitsdienstleistungen, neue Produktkategorien, digitale und On-Demand-Gesundheitstools, vertrauenswürdige Beratung und personalisiere Betreuung. Mit dem neuen Format sind nun mehr als 20 % einer Filiale den Gesundheitsdienstleistungen gewidmet. Die HealthHUB-Teams verbessern die Versorgung von Patienten mit chronischen Erkrankungen, wobei der Schwerpunkt auf der Empfehlung der nächstbesten klinischen Maßnahmen und die Erzielung von Einsparungen bei den medizinischen Kosten liegt. Die HealthHUB-Filialen bieten außerdem eine Vielzahl von Möglichkeiten zur gesunden Ernährung mit Einzel- und Gruppenberatung durch einen Diät- und Ernährungsberater in der Filiale sowie Zugang zu Programmen zur Gewichtsreduktion.

Das Konzept der HealthHUB umfasst auch Gesellschaftsräume und digitale Angebote. Wellness-Räume stehen CVS-Fachleuten und Partnern aus der Gemeinschaft zur Verfügung, um Gruppenveranstaltungen abzuhalten, darunter Gesundheitskurse, Ernährungsseminare und Schulungen zu Sozialleistungen.

Über Rritual

Rritual ist ein funktionelles Superfood-Unternehmen, das Elixiere auf Pflanzenbasis herstellt, die Immunität, Konzentration und Entspannung unterstützen. Das Unternehmen ist bereit, ein Segment zu dominieren, in dem die Nachfrage und der Umsatz exponentiell wachsen. Unter der Leitung von Führungspersonal mit einem CPG-Pedigree von über 100 Jahren wird Rritual im 2. Quartal 2021 in Nordamerika eingeführt und positioniert sich als führendes Unternehmen in der funktionalen Gesundheits- und Wellnessbranche. Die Superfoods-Elixiere von Rritual finden Sie online unter: www.rritual.com.

Folgen Sie Rritual auf Twitter, LinkedIn, Facebook und Instagram.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

David Kerbel - Chief Executive Officer & Director

Investor Relations:

E-Mail: investors@wearerritual.com

Tel: 778-400-1242

Markt für funktionelle Nahrungsmittel

Laut Schätzung von Grandview Research* wird der globale Markt für funktionelle Nahrungsmittel bis zum Jahr 2025 auf 275 Milliarden Dollar anwachsen und eine jährliche Zuwachsrate von 7,9 % verbuchen, nachdem die Konsumenten zunehmend Wert auf Gesundheit und Wellness legen.

* https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-functional-food ...

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als „Regulation Services Provider“ bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen „zukunftsgerichtete Aussagen“), die sich auf die aktuellen Erwartungen und Ansichten von Rritual im Hinblick auf zukünftige Ereignisse beziehen. Alle Aussagen, in denen Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse bzw. Leistungen zum Ausdruck gebracht bzw. besprochen werden (und zwar häufig, jedoch nicht immer, unter Verwendung von Worten oder Phrasen wie „resultiert vermutlich in“, „werden voraussichtlich“, „erwartet“, „wird fortgesetzt“, „wird davon ausgegangen“, „geht davon aus“, „glaubt“, „schätzt“, „beabsichtigt“, „plant“, „prognostiziert“, „Vorausschau“, „Strategie“, „Ziel“ und „Ausblick“), sind keine historischen Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen bzw. Schätzungen, Annahmen und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Resultate oder Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen tatsächlich als richtig erweisen, und es sollte daher kein übermäßiges Vertrauen in solche zukunftsgerichteten Aussagen gelegt werden. Diese Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung getätigt. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung auch zukunftsgerichtete Aussagen, welche sich auf die Pläne des Unternehmens zur Inanspruchnahme von Produktions- und Logistikleistungen von Drittanbietern, die Einzelhandelsvertriebspläne des Unternehmens im weiteren Sinne sowie die anderen Pläne, Schwerpunkte und Ziele des Unternehmens beziehen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen diversen Risiken und Ungewissheiten, von denen viele nicht im Einflussbereich von Rritual liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen veröffentlicht oder impliziert werden. Zu solchen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem auch die Auswirkungen und das Fortschreiten der COVID-19-Pandemie sowie weitere Faktoren, die unter „Forward-Looking Statements“ und „Risk Factors“ im finalen Langprospekt des Unternehmens vom 26. Februar 2021 angeführt sind und im Unternehmensprofil auf der SEDAR-Webseite www.sedar.com abgerufen werden können. Rritual ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Es tauchen von Zeit zu Zeit neue Faktoren auf und es ist für Rritual unmöglich, all diese Faktoren vorherzusehen oder die Auswirkung jedes einzelnen Faktors zu bewerten bzw. festzustellen, inwieweit ein Faktor allein oder in Verbindung mit anderen Faktoren dazu führen könnte, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden. Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.