Great Atlantic gibt den Abschluss einer Privatplatzierung in Höhe von 1,45 Mio. Dollar durch Eric Sprott bekannt

Thunder Bay, Ontario – 30. Juli 2021 – GREAT ATLANTIC RESOURCES CORP. (TSXV:GR) (das „Unternehmen“ oder „Great Atlantic“) gibt den Abschluss seiner zuvor angekündigten nicht-vermittelten Privatplatzierung (die „Privatplatzierung“) mit einem Gesamterlös von 1.450.00 Dollar in Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von $ 0,50 pro Einheit bekannt. Herr Eric Sprott zeichnete den gesamten Betrag der Privatplatzierung über die 2176423 Ontario Ltd., ein Unternehmen, dessen wirtschaftlicher Eigentümer er ist.

Jede Einheit setzt sich aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem Stammaktienkaufwarrant des Unternehmens (ein „Warrant“) zusammen. Jeder Warrant kann zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb von 36 Monaten nach dem Abschluss der Privatplatzierung ausgeübt werden und berechtigt dessen Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie (eine „Warrant-Aktie“) zum Ausübungspreis von 0,75 Dollar.

Das Unternehmen hat die Absicht, den Bruttoerlös aus dem Verkauf der Einheiten für Bohrungen und Explorationsaktivitäten in den Goldkonzessionsgebieten bei Golden Promise (sie befinden sich im zentral gelegenen Goldgürtel von Neufundland) sowie allgemein als Working Capital zu verwenden.

Die Stammaktien und die Warrant-Aktien, die im Rahmen des Angebots ausgegeben werden, haben eine Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschluss des Angebots bis zum 28. November 2021.

Eric Sprott erwarb über 2176423 Ontario Ltd., ein Unternehmen, das sich in seinem wirtschaftlichen Eigentum befindet, 2.900.000 Einheiten im Rahmen des Angebots für einen ungefähren Betrag von 1.450.000 Dollar. Nach Abschluss des Angebots besitzt oder kontrolliert Herr Sprott 4.900.000 Stammaktien des Unternehmens und 4.900.000 Warrants, was ungefähr 19,9 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens auf nicht-verwässerter Basis und ungefähr 33,2% der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens auf teilweise verwässerter Basis entspricht, wenn man von der Ausübung aller Warrants ausgeht, die er besitzt und kontrolliert, einschließlich der im Rahmen dieses Angebots erworbenen und zu den Einheiten gehörenden Warrants. Vor dem Angebot besaß oder kontrollierte Herr Sprott 2.000.000 Stammaktien und 2.000.000 Warrants des Unternehmens.