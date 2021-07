QPS unterstützt die Entwicklung des COVID-19-Impfstoffs in Taiwan

NEWARK, Delaware, 31. Juli 2021 /PRNewswire/ -- QPS, ein globales Auftragsforschungsunternehmen (CRO), das sich auf Bioanalytik und klinische Studien konzentriert, fühlt sich geehrt, mit Medigen Vaccine Biologics Corporation zusammengearbeitet zu haben, um die für die Entwicklung eines COVID-19-Impfstoffs erforderlichen toxikologischen Studien durchzuführen. Die Forscher am Forschungszentrum für Toxikologie und präklinische Wissenschaften (Center of Toxicology and Preclinical Sciences, CTPS) der QPS Taiwan schlossen die Studien zügig ab, um die Entwicklung des Impfstoffs zu beschleunigen, der soeben von der taiwanesischen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (Taiwan Food and Drug Administration, TFDA) für die Notfallzulassung (Emergency Use Authorization, EUA) in Taiwan zugelassen wurde. Die Medigen Vaccine Biologics Corporation sicherte sich außerdem erfolgreich einen einmaligen staatlichen Zuschuss für die klinische Erprobung des neuartigen Impfstoffs, wodurch die Entwicklung des Impfstoffs beschleunigt werden konnte.

Das CTPS bei QPS Taiwan war die primäre Prüfeinrichtung für die Toxizitätsstudie des neuen Impfstoffs. Die Forscher nahmen die ersten klinischen Fälle im Oktober 2020 auf und schlossen die Studien in nur wenigen Monaten ab. Das Team erfüllte alle wissenschaftlichen Ziele, analysierte alle Endpunkte und berichtete über alle Ergebnisse wie geplant. „Wir haben die Dringlichkeit der weltweiten Nachfrage nach einer „Just-in-Time"-Lösung für den Kampf gegen COVID-19 erkannt und unserem Kunden den zweckmäßigsten Studienplan für den Start zur Verfügung gestellt", sagte Charlene Chen, stellvertretende Geschäftsführerin und Leiterin von CTPS bei QPS Taiwan.