NuVasive erhält jüngste FDA 510(k)-Zulassung für Pulse-Plattform und kündigt Markteinführung an

Die einzigartige Plattform integriert mehrere Technologien, um die häufigsten klinischen Herausforderungen in der Wirbelsäulenchirurgie zu bewältigen

SAN DIEGO, 31. Juli 2021 /PRNewswire/ -- NuVasive, Inc. (NASDAQ: NUVA), der Innovationsführer im Bereich der Wirbelsäulentechnologie, der sich darauf konzentriert, die Wirbelsäulenchirurgie mit minimal störenden, verfahrensintegrierten Lösungen zu verändern, gab heute bekannt, dass er die jüngste 510(k)-Zulassung der US-amerikanischen FDA (Food and Drug Administration) für die Pulse-Plattform erhalten hat, nachdem er bereits im Sommer die CE-Zertifizierung erhalten hatte. Darüber hinaus gab das Unternehmen die Markteinführung von Pulse bekannt, das nun in bestimmten Regionen der Welt zum Verkauf steht.