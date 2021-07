Shutterstock.AI macht Daten auf AWS Data Exchange erhältlich, um Computer Vision Lösungen zu unterstützen

NEW YORK, 31. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), eine weltweit führende kreative Plattform mit Full-Service-Lösungen, hochwertigen Inhalten und Tools für Marken, Unternehmen und Medienhäuser, hat heute die Verfügbarkeit seiner Daten (Bilder, 3D, Video und zugehörige Metadaten) auf AWS Data Exchange bekannt gegeben, einem Service, der das Auffinden, Abonnement und Nutzen von Daten Dritter in der Cloud erleichtert. Die Ankündigung folgt auf den Launch von Shutterstock.AI, einer neu gegründeten Tochtergesellschaft, die auf Insights und Daten spezialisiert ist.

Durch die Verfügbarkeit von Daten von Shutterstock.AI auf AWS Data Exchange können Kunden, von Tech-Startups bis hin zu Industriegiganten, Computer-Vision-Modelle in großem Maßstab mit Präzision trainieren und so ihre Computer-Vision-Technologie weiterentwickeln.

„Kunden benötigen umfangreiche Content-Sets und hochwertige Metadaten, um Computer-Vision-Modelle zuverlässig und effizient zu trainieren", sagt Chris Casey, Worldwide Head of Business Development, AWS Data Exchange, Amazon Web Services, Inc. Shutterstock.AI verfügt über eine der größten Bibliotheken von Assets in diesem Bereich, mit einer Vielfalt und mit Metadaten, die bemerkenswert sind. Wir freuen uns, dass AWS-Kunden auf verschiedenen Stufen der Entwicklung im Bereich maschinellem Lernen jetzt mit den Daten von Shutterstock.AI auf AWS Data Exchange Innovationen entwickeln können."

Shutterstock.AI wird zunächst eine Reihe von Trainingsdatensätzen für AWS-Kunden auf AWS Data Exchange anbieten. Die Datensätze umfassen Sammlungen von Bildern und 3D-Modellen aus der Bibliothek von Shutterstock.AI -- mit 400 Millionen visuellen Ressourcen sowie Metadaten, die durch eine rigorose menschliche und KI-Überprüfung unterstützt werden. Die Datensätze erstrecken sich über mehrere Industriekategorien und wurden so zusammengestellt, dass sie sich an einige der häufigsten Computer-Vision-Anwendungen in den Bereichen E-Commerce, Reisen und Tourismus, selbstfahrenden Autos und Unterhaltungselektronik anpassen.