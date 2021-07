Dazu häufen sich die warnenden Stimmen über eine bevorstehende Korrektur. Zuerst verdarben die Unsicherheiten über die weitere Entwicklung für die chinesischen „Schwergewichte“ an den Börsen. Welche Branche wird nach der „Nachhilfe-Industrie“ in den Bannstrahl der KP geraten? Und so verloren vilee chinesische Internetwerte wie Alibaba, Tencent, Baidu u.a. kräftig an Wert, was wiederum zu Umschichtungen in „nicht-chinesische Internetwerte“ führte. Ansonsten sahen die Konjunkturdaten in Europa und den USA gut aus. Aber selbst Rekordumsätze oder Gewinne der berichtenden Unternehmen führten meisst nur zu moderat steigenden Kursen, während auch schon geringe Erwartungsverfehlungen zu kräftigen Kurseinbrüchen führten. Nur wenige Aktien – wie beispielsweise BioNTech – setzten mehr oder weniger ungerührt ihren Höhenflug fort.

Letztes Wochenende

Nochmals erinnert sei an: „15 % Rendite pro Jahr sind das Ziel…“ Lukas Spang im Interview. MBB, Nagarro, SNP & der Tigris Small & Micro Cap Growth Fund. Gerade kleinere Werte können sich möglciherwiese leichter von einem rauer werdenden Gesamtmarkt absetzen. Und letztes Wochenende gab es natürlich den üblichen KW 29/2021 | Wochenrückblick auf die Kursachterbahn. Und weiter? Steinhoff, Shop Apotheke, BioNTech, GFT, Steico, Nel, Plug Power mit News….

Eine fundamental spannende, kurstechnisch eher ereignislose Woche mit einzelnen „Ausschlägen“ nach oben: Beispielsweise bei Qiagen, BioNTech Eckert&Ziegler oder nach unten wie bei MorphoSys, Amazon, Prosus/Tencent.

Montag

Nach einem Start bei 15.586,66 Punkten schliesst der Markt leicht höher bei 15.618,98 Punkten. Und so sah es wieder nach einer Woche im Seitwärtsmodus aus – einmal hoch, dann runter und am Ende mehr oder weniger auf der Stelle tretend. Dazu Bewegung bei den Wasserstoffwerten, die sich „in Front bringen für erwartete Milliardenmärkte“: H2: Bloom Energy und Nel wollen mit Solarenergie wachsen. Komplett andere Ansätze: Solarzellen von First Solar gegen Heliogens Turmkraftwerke. Und überraschend positiv: Steinhoff’s Tochter Pepkor steigert zum 30.06. den Umsatz kräftig und nimmt die Sorgen über die Folgen der Unruhen. Stark.