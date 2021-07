Mit einem Government Shutdown in die schwächsten Börsenmonate?

Aktuell wurden eine ganze Reihe von vermeintlich wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. So haben Statistikämter Zahlen zur Entwicklung der Inflation und des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in den USA, der Eurozone und ...

Aktuell wurden eine ganze Reihe von vermeintlich wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. So haben Statistikämter Zahlen zur Entwicklung der Inflation und des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in den USA, der Eurozone und Deutschland bekanntgegeben. Doch ich gehe auf diese Daten gar nicht erst weiter ein. Denn diese Daten sind für die Börsen derzeit überhaupt nicht wichtig.

Vergangenheitsbezogene BIP-Daten

Was das BIP angeht, so beziehen sich die Daten auf das 2. Quartal 2021. Und das liegt bekanntlich nun schon einen ganzen Monat zurück. Die Daten sind also vergangenheitsbezogen. An der Börse wird aber die Zukunft gehandelt. Und so haben diese Informationen lediglich noch Unterhaltungscharakter im Sinne von „nice to know“. Es ist also als Nachlese durchaus interessant, ein Nutzen für den Börsenhandel lässt sich daraus aber nicht ableiten.