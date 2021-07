Es geht wieder los! Neue, vielversprechende Medikamente gegen Depressionen, Burn-out und posttraumatische Belastungssyndrome so gut wie vor der Marktreife!

Jetzt geht die Post ab!

KURSFEUERWERK: Großinvestoren wissen wohl mehr!

Der langersehnte Turnaround ist da und jetzt geht`s richtig los! Mega-Chance - diese Einstiegskurse sofort nutzen

Herstellung von Psilocybin in bester GMP-Qualität („Good Manufacturing Practice“) zu viel günstigeren Preisen als die gesamte Konkurrenz

Schaffung eines beispiellosen IP-Portfolios mit innovativen neuen psychedelischen Medikamenten

Newspipeline ist prall gefüllt und verspricht weitere Highlights!

Jederzeit könnte Big Pharma hier zugreifen! Zögern kostet Geld!

Liebe Leserinnen und Leser,

moderne Arzneimittel sind inzwischen richtige Hightech-Produkte. Und Hightech ist auch nötig, um sie zu erforschen und zu entwickeln: neueste Analyse- und Synthesetechnik, gentechnische Labors, Hochleistungs-Computer, Analyseroboter und vieles mehr.

Pharmaforscher und ihre Mitarbeiter müssen hoch qualifiziert sein, um gestützt auf die neuesten biomedizinischen Ergebnisse Wege zur Zulassung von Medikamenten von morgen zu ebnen.

All dies wird auch bei der Erforschung von Psychedelika gebraucht und angewandt. Sicherlich haben Sie entweder durch unsere ausgiebige Berichterstattung, oder durch das wachsende mediale Interesse schon einmal vom Wirkstoff Psilocybin gehört.

Wissenschaftler sehen in dem psychodelischen Wirkstoff Psilocybin den Schlüssel zur Heilung diverser psychischer Erkrankungen und Investoren wittern ein Multi-Milliardengeschäft.

Ein Unternehmen, das bestens positioniert ist, ein renommiertes und erfahrenes Management besitzt und ein beispielloses IP-Portfolio sein Eigen nennt ist:

+++ Mindset Pharma (WKN: A2QK93) +++

In den letzten Handelstagen durchbrach der Aktienkurs wichtige Widerstände und konnte mehr als 80% zulegen, so dass das hoffentlich der Durchbruch sein könnte!

Der Boden scheint endgültig gefunden zu sein und nun geht’s ans „Geld-Verdienen“. Am Markt kursieren bereits einige hochinteressante Spekulationen, so dass wir gespannt auf die nächsten News warten!

Impulsives Chartbild: Hier winken Ihnen noch massive Kursgewinn bis zu den Allzeithoch-Kursen vom März! STRONG BUY!

Wie Sie auf dem Chart unten erkennen können, hat die Aktie von Mindset Pharma in den letzten Wochen eine gesunde mehrmonatige Seitwärtskonsolidierung absolviert und der Kurs beginnt gerade wieder fulminant nach oben durchzustarten. Da ist was im Busch!

So konnte Mindset Pharma (WKN: A2QK93) bereits von 0,42 auf 0,79 CAD ansteigen - ein Kursplus von über 80%! Es sieht alles danach aus, dass sich in den letzten Tagen strategische Investoren wieder verstärkt in der innovativen Biotechgesellschaft mit Fokus auf psychedelische Medikamentenkandidaten positionieren haben!

Dafür sprechen auch die massiv anziehenden Handelsvolumina.

Quelle: Stockcharts.com

Wir erwarten in den nächsten Wochen diverse Updates zu den klinischen Forschungsprogrammen, die für weiteren Kaufdruck sorgen sollte.

Der Knaller: Hohes Kurspotential alleine durch Analystenrating auf 1 USD!

Nicht nur der Chart ist bereits für den nächsten Schritt! Auch das renommierte Broker- Und Investmenthaus MAXIM Group aus Manhattan ist voll des Lobes über Mindset Pharma und bewertet das Unternehmen in seiner Erstanalyse mit BUY und einem Kursziel von 1 USD für die nächsten 12 Monate. Wir meinen: Da ist noch viel mehr Upside in der Aktie möglich.

Quelle: Biotechradar Redaktion

Doch warum sind wir und auch Maxim Group so von Mindset Pharma (WKN: A2QK93) überzeugt?

Mindset Pharma konzentriert sich auf die Entwicklung optimierter und patentierbarer psychedelischer Arzneimittel der nächsten Generation zur Behandlung neurologischer und psychiatrischer Störungen;

Mindset Pharma hat die nächste Generation von Psychedelika mit 4 Substanzfamilien entwickelt, darunter Psilocybin und DMT/5-MeO-DMT-Analoga, sowie eine fünfte Familie mit einer Plattformtechnologie zur Verbesserung psychedelischer Drogen;

Präparate der Familie 1 kommen dem Psilocybin am nächsten und haben daher wahrscheinlich den kürzesten Weg zur Marktreife. Der erste Medikamentenkandidat des Unternehmens, MSP-1014, steigt als erstes in Studien zur Zulassung neuer Medikamente (Investigational New Drug) ein;

Die Familien 2 bis 4 sind eher zweckgebunden. Die Präparate der Familien 2 und 4 haben im Vergleich zu Psilocybin wahrscheinlich eine wesentlich kürzere Wirkdauer, was sie für eine Makrodosierung besser geeignet macht;

Familie 3 ist das Gegenteil, länger wirkend für die Mikrodosierung, was eher den traditionellen Arzneimitteln entspricht;

Mindset Pharma verfügt über eine eigene chemische Synthesemethode für Psilocybin und über eigene Verbindungen und hat einen Vertrag mit einer Entwicklungs- und Produktionsorganisation (CDMO) abgeschlossen, um bis zum Steuerjahr 2021 ein Kilogramm Psilocybin zu produzieren. Nach eigenen Angaben ist MSP-1014 einfacher und billiger herzustellen als Psilocybin;

Mindset hebt sich im Bereich der Psychedelika durch eine völlig neuartige Wirkstoffstrategie ab, die die zentralen IP-Bedenken in diesem Bereich anspricht.

Mindset Pharma: Entwickler der nächsten Generation psychedelischer Medikamente und verwandter Technologien zur Behandlung psychischer Erkrankungen

In den vergangenen Wochen konnte Mindset Pharma (WKN: A2QK93) bereits einige spektakuläre Forschungsergebnisse melden und die Flut an positiven Unternehmensnachrichten reißt einfach nicht ab!

Blockbuster-Wirkstoff Nummer 1 mit der Garantie zum Gelddrucken!

In der letzten Pressemitteilung vom 3. Juni 2021 verkündete der angehende Medikamentenentwickler per Pressemitteilung (LINK zur Pressemitteilung), dass es aus seiner Wirkstofffamilie 1, die aus neuartigen, zum Patent angemeldeten psychedelischen Wirkstoffen besteht, den differenzierten Psilocybin-Wirkstoff MSP-1014 als klinischen Leitkandidaten ausgewählt hat und damit weitere Schritte in Richtung der Herstellung nach den Grundsätzen der Guten Herstellungspraxis (cGMP) und der Durchführung von Studien zur Zulassung eines neuen Prüfpräparats (IND) setzt.

Die Vorteile von MSP-1014:

überlegene präklinische Eigenschaften gegenüber herkömmlichen Wirkstoffen

höhere Sicherheit

höhere Wirksamkeit

Verringerung der klinischen Dosierung

Weniger Bedenken in puncto Sicherheit

Geringere Nebenwirkungen

Günstigere Herstellung

Vorteile bei der synthetischen Herstellung

Ziel: Erster psychedelischer Wirkstoff der nächsten Generation zur Entwicklung von Therapeutika zur effektiven Behandlung neurologischer und neuropsychiatrischer Störungen.

Weitere Leitkandidaten werden folgen!

Und damit erhöht sich natürlich sukzessive die Chance auf einen schnellen Entwicklungsdurchbruch!

Mindset Pharma (WKN: A2QK93) verfügt über einen außergewöhnlichen Pool an neuen Wirkstoffkandidaten, aus dem weitere geeignete Wirkstoffe ermittelt werden sollen. Denn das Unternehmen hat die Absicht, auch Wirkstoffkandidaten aus den Mindset-Wirkstofffamilien 2-4 weiterzuentwickeln, um hier in naher Zukunft eine Auswahl zusätzlicher Leitkandidaten treffen zu können.

Der langersehnte Turnaround ist da und jetzt geht`s richtig los!

Optimale Positionierung in den Milliarden-Märkten Psychedelika und Antidepressiva.

Weltweit führende Position in der Entdeckung neuer psychedelischer Wirkstoffe mit starkem IP-Portfolio: mehrere Patentanmeldungen, synthetisierte Verbindungen und starke Beweise für Rezeptorbindung.

Entwicklung psychedelischer Medikamente der nächsten Generation durch geschützte Patente und unternehmenseigenen Syntheseprozess.

Bahnbrechender Psilocybin-Syntheseprozess mit kurzfristigem Umsatzpotenzial.

Starkes wissenschaftliches Team & Geschäftsmodell mit geringer Kapitalintensität.

Ausreichend finanziert: Durch bereits abgeschlossene Finanzierungsrunde in Höhe von 5 Millionen CAD im Dezember 2020 sind aktuell 5,4 Millionen CAD in der Kasse.

Relativ geringe Anzahl an ausstehenden Aktien (etwa 72,2 Millionen).

Mega Absatzmärkte mit riesiger Marktchance! Die Konkurrenz könnte anklopfen.

Mittelfristiges Unternehmensziel: Schaffung von multi-einsetzbaren Medikamenten für verschieden Krankheiten! (Universal-Medikament der nächsten Generation).

Eine der wenigen Biopharma-Aktien mit kalkulierbarem Risiko und erheblichem Kurspotential! Investieren Sie jetzt und freuen Sie sich am Unternehmensfortschritt! Die Kurse steigen!

Name: Mindset Pharma Inc. WKN: A2QK93 ISIN: CA60268M1023 Börsenkürzel Deutschland: 9DF Börsenkürzel Kanada: MSET Letzter Börsenkurs an der Heimatbörse: 0,524 € (Tradegate)



Wir sind keine Anlageberater - bitte beachten Sie unbedingt unsere Risikohinweise / Disclaimer.

Happy Trading wünscht Ihnen

Ihr Biotechradar-Team

Auszug von unseren Rechtlichen Hinweisen / Disclaimer / Risikohinweisen

Die Firma Financial Research & Publication Ltd. ist u.a.Betreiber der Webseiten:

Biotechradar.de

Die Inhalte der „Webseiten“, der Newsletter und sonstige Publikationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die Financial Research & Publication Ltd. übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Ferner wird in keiner Weise das Eintreffen von jeglichen Kursprognosen / Kurszielen garantiert. Die Nutzung der Inhalte der Webseite erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Das Webangebot richtet sich an Nutzer mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder in Österreich. Die Webseite richtet sich nicht an Benutzer, die ihren Wohnsitz in anderen Staaten, als den oben genannten, haben oder aus sonstigen Gründen unter die Vorschriften anderer Staaten fallen. Financial Research & Publication Ltd. übernimmt keine Zusicherung und Gewähr dafür, dass sich diese Webseite oder die auf ihr enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den Gesetzen anderer Staaten als der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder Österreich befindet.

Sämtliche Veröffentlichungen (z.B. Interviews, Artikel, Kurzberichte, Unternehmensvorstellungen, Börsenbriefe, Newsletter, Musterportfolios, charttechnische Einschätzungen usw.) dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlungen hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs der besprochenen Instrumente dar. Alle Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung des Webseitenbetreibers (und / oder seiner in- oder externen redaktionellen Mitarbeiter oder Geschäftspartner) wieder. Bei allen Publikationen handelt es sich um journalistische Beiträge. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser von allen Webseiteninhalten übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser sind keine Anlageberater. Gegenstand von publizierten Webseiteninhalte können Aktien von Unternehmen sein, die eine geringe Marktkapitalisierung aufweisen. Gerade bei Firmen mit einer niedrigen Marktkapitalisierung müssen Anleger oft mit einer hohen Volatilität bzw. niedrigen Marktliquidität rechnen.

Gegenstand von publizierten Webseiteninhalte und Beiträgen sind Aktien, die mit großen Kursrisiken verbunden sind und deshalb für unerfahrene oder risikoaverse Anleger nicht geeignet sind. Dies gilt insbesondere für alle Over The Counter (OTC), d. h. außerhalb einer überwachten Börse oder eines geregelten Marktes oder im sog. Freiverkehr gehandelten Aktien. Ähnliches gilt für die Aktien, die an der australischen Börse (ASX), an kanadischen Börsen (z.B. in Toronto oder Vancouver) oder am Alternative Investment Market (AIM), einem Segment der Londoner Börse, gehandelt werden. Die von uns analysierten oder vorgestellten Aktien werden häufig auf einem dieser Märkte gehandelt, bei denen es sich um Segmente der höchsten Risikoklasse handelt. Titel, die dort gehandelt werden, sind jederzeit von der Möglichkeit eines Totalverlustes, von hoher Volatilität und der Möglichkeit eingeschränkter Handelbarkeit und insbesondere Veräußerbarkeit auf Grund geringer Handelsvolumina bedroht. Hohen Kurschancen stehen gewaltige Risiken gegenüber.

Alle Informationen, die auf den „Webseiten“, den Newslettern oder sonstiger Veröffentlichungen enthalten sind, stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum Verkauf oder Kauf von Anlagen oder für andere Transaktionen dar. Es sind auch keine Empfehlungen im Rahmen einer Anlageberatung.

Veröffentlichte Publikationen enthalten lediglich eine unverbindliche Meinungsäußerung zu den angesprochenen Anlageinstrumenten und den Marktverhältnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Publikation. Eine Einschätzung zur Firma, insbesondere zu Aktienkurszielen kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle Daten und Informationen stammen aus Quellen, die der Herausgeber zum Zeitpunkt der Erstellung für vertrauenswürdig und zuverlässig erachtet. Trotz aller Sorgfalt bei der Erstellung der Webseiteninhalte übernimmt der Herausgeber / Autor keinerlei Haftung oder Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit der in den Berichten enthaltenen Informationen bzw. für Verluste, die sich aus eventuellen Fehlern, Auslassungen oder Ungenauigkeiten ergeben könnten. Haftungsansprüche gegen Financial Research & Publication Ltd. bzw. den Autoren, welche sich auf Schäden ideeller oder materieller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen entstehen, sind grundsätzlich ausgeschlossen, es sei denn es liegt vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des Autors bzw. Financial Research & Publication Ltd. vor. Insbesondere übernimmt Financial Research & Publication Ltd. keine Garantie dafür, dass genannte Prognosen eintreffen oder Kursziele / mögliche zukünftige Firmenwerte erreicht werden. Ferner bilden weder diese Veröffentlichung noch die in ihren enthaltenden Informationen die Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung irgendeiner Art.

Financial Research & Publication Ltd. übernimmt keine Haftung für bereitgestellte Handelsanregungen, Markteinschätzungen und anderweitige Informationen. Diese stellen in keiner Weise einen Aufruf zur individuellen oder allgemeinen Nachbildung dar. Die Hintergrundinformationen, Handelsanregungen und Markteinschätzungen, die Financial Research & Publication Ltd. auf ihren „Webseiten“ veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, aber auch nicht von Rohstoffen, Devisen, sonstigen Wertpapieren oder strukturierten und derivativen Finanzprodukten dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Unsere veröffentlichten Inhalte enthalten oft zukunftsgerichtete Aussagen, d. H. Aussagen oder Diskussionen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Einschätzungen oder Prognosen darstellen, wie dies durch Wörter wie erwartet, mögliche, und geschätzt wird. Daher sollten Sie bei solchen Aussagen mit äußerster Vorsicht vorgehen und eine umfassende Recherche der Informationen zu unseren vorgestellten Unternehmen, die sich in unseren Publikationen befinden, sowie in Bezug auf solche zukunftsgerichteten Aussagen weiter nachforschen. Alle in unseren Veröffentlichungen gemachte zukunftsgerichtete Aussagen sind auf den Zeitraum beschränkt, in dem sie gemacht werden, und wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, die sich jederzeit ändern können. Kursprognosen bei Finanzinstrumente in unseren Börsenbrief / Newslettern stellen keine Finanzanalyse / Anlageempfehlung dar, sie basieren ausschließlich auf subjektiven, charttechnischen Kursprognosen des Verfassers.

Offenlegung der Interessen: Grundsätzlicher Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte gemäß § 34b WpHG sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch – Marktmissbrauchsverordnung –

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen oder Dritte, werden unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Der Webseitenbetreiber stellt Gesellschaften Marketing- und Werbedienstleistungen zur Verfügung. Wir werden meist von diesen vorgestellten Firmen (Sponsoren) oder auch von externen Dritten (z.B. von Consultants, die mit den Gesellschaften in Geschäftsbeziehung stehen) für Werbedienstleistungen kompensiert. Hier liegt ein Interessenskonflikt vor. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der Financial Research & Publication Ltd. ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschließen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass Gesellschaften, die Module zur Steigerung der Marktbekanntheit beim Webseitenbetreiber gebucht haben, nicht auch andere Dienstleister parallel nutzen. Wir werden in der Regel von auf unserer Website von besprochenen Unternehmen (Sponsoren) für Werbe- und Marketingdienstleistungen entschädigt. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management publizierten Daten zu überprüfen. Ausgewählte Unternehmen sind nur profiliert, wir empfehlen keine Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt sind und wir können zukunftsgerichtete Aussagen machen, die unsicher und riskant sind.



Financial Research & Publication Ltd. oder Mitarbeiter des Unternehmens können jederzeit eigene Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z. B. Long- oder Shortpositionen). Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Für die Bereitstellung von Informationen (z.B. Fachartikel, Interviews) auf den „Webseiten“, den Newslettern oder sonstigen Publikationen wird der Webseitenbetreiber in der Regel von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) entlohnt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations, Public Relations, Dienstleistungs-Vermittler / Consultants, Broker oder Investoren. Financial Research & Publication Ltd. können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung und elektronische Verbreitung und für andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannter „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung in bar und/-oder Aktien bzw. Optionen entlohnt werden. Auch wenn wir jede Analyse und sonstige Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen sowie fachmännischen Standards erstellen, raten wir Ihnen, bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Informationen und Analysen sind nur für Unterhaltungs-, Informations- und Bildungszwecke vorgesehen. Nichts in einem Artikel, Newsletter, Börsenbrief, Kommentar, Webseiteninhalt, Interview oder andere Inhalte ist oder kann als Anlageberatung oder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien ausgelegt werden. Artikel, Interviews zu anderen Inhalten basieren auf öffentlichen Informationen und Gesprächen mit dem Management oder Firmenmitarbeitern. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management freigegebenen Daten zu überprüfen. Vorgestellte Unternehmen werden nur beschrieben, wir empfehlen keine Aktien zum Kauf oder Verkauf. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt und zuverlässig sind. Die Angaben sind eventuell nicht vollständig oder richtig. Wir machen möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die unsicher und riskant sind.

Für die Berichterstattung über das das in diesem Artikel besprochene Unternehmen Mindset Pharma Inc. wurden Verfasser und/oder Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Verfasser / Redakteur / Auftraggeber / Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien, Optionen oder Warrants und können diese Positionen auch jederzeit aufstocken oder verkaufen! Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Es kann vorkommen, dass wir Drittanbieter für die elektronische Verbreitung von Nachrichten und Inhalten über unsere Kunden / unsere vorgestellten Unternehmen einbinden. Wir haben jedoch keine Kontrolle über den Inhalt der Informationen, die von unseren vorgestellten Gesellschaften und / oder Drittanbietern veröffentlicht werden, und überprüfen diese nicht. Diese Drittanbieter werden wahrscheinlich dafür entschädigt, dass sie positive Informationen über die Gesellschaften bereitstellen, auch wenn diese von ihnen nicht bekannt gegeben wird.

Impressum:

Financial Research & Publication Ltd.

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

England

E-Mail: kontakt@biotechradar.de

Verantwortliche Person: Paul Miller

Tel. 0044 20 3608 1991

Dies war ein Ausschnitt unseres Disclaimers, den kompletten Risikohinweis können Sie hier einsehen: