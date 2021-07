TOKIO (dpa-AFX) - Ausgelaugt, aber sichtlich zufrieden stand das deutsche Triathlon-Team nach der olympischen Mixed-Premiere im Odaiba Marine Park von Tokio. Der sechste Platz beim überlegenen Olympiasieg Großbritanniens vor den USA und Frankreich war für die Athleten der Deutschen Tiathlon Union nach einem schwachen Start doch noch ein versöhnlicher Abschluss der Sommerspiele. Schließlich fehlten im Super-Sprint der Teams nur 36 Sekunden zu Bronze - und der Verband blickt längst auf Paris.

"Wir planen eher für 2024 und 2028. Ich sehe das längerfristig. Wir sind auf einem guten Weg", sagte Sportdirektor Jörg Bügner der Deutschen Presse-Agentur. Dem Funktionär imponierte, was seine Athletinnen und Athleten in der Hitze der Tokio Bucht zum Abschluss noch einmal ablieferten. "Wir haben am Ende die Kurve gekriegt. Mit den Männern hatten wir keinen Traumstart, da wollten wir in die Top 15 und nicht Platz 38. Die Frauen haben ihre Leistung zu 100 Prozent abgerufen, bei Laura Lindemann waren eben sieben besser. Der sechste Platz im Mixed ist das, was wir erreichen wollten. Wir haben uns sehr gut verkauft."