TOKIO (dpa-AFX) - Ein Sieg fehlt zu Gold und zu deutscher Tennis-Geschichte: Alexander Zverev kann sich am Sonntag im Endspiel gegen den russischen Überraschungsfinalisten Karen Chatschanow zum ersten deutschen Olympiasieger im Herren-Einzel küren. "Du bist ja wahnsinnig geworden", rühmte Sportikone Boris Becker in einer via Eurosport verbreiteten Grußbotschaft und ermunterte "Teufelskerl" Zverev nach dem Sieg gegen den Serben Novak Djokovic: "Nur da gibt's ein Problem: Du musst noch ein Spiel spielen. Silber hast du sicher, jetzt hol Gold für Deutschland nach Hause!"

Mit einer irren Wende und einem Weltklasse-Auftritt hatte der 24-jährige Hamburger gegen den dominanten Tennisstar dieser Saison ein Olympia-Halbfinale der Extraklasse abgeliefert. Und die Tränen nicht zurückhalten können. "Ich bin bereit, alles zu geben, um am Sonntag die Goldmedaille für Deutschland zu holen", kündigte Zverev an. Wie emotional wird nun sein finaler Tokio-Auftritt?