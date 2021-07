Mein Performance-Update für Juli 2021 zur Entwicklung der Börsen und meinen Wikifolios

Holprig verlief auch der Juli , aber trotz größerer Schwankungen konnten die wichtigsten Börsenindizes neue Allzeithochs markieren. In China sieht die Lage allerdings anders aus, denn die Regierung verschärft ihre regulatorischen Eingriffe massiv und greift in einzelnen Branchen rigoros durch. Die angedachten Drangsalierungen im EdTech-Bereich kommt schon Berufsverboten für die betreffenden Unternehmen gleich - mit entsprechenden drastischen Kursverlusten für die Unternehmen der Branche.





In den USA ist wieder Earnings Season und dabei gibt es heftige Kursausschläge. Während sich die Delta-Variante des Coronavirus immer schneller ausbreitet und einige Politiker bereits von neuen Lockdowns reden, präsentieren viele Unternehmen Rekordergebnisse. Aber gerade bei den vorherigen Coronagewinnern zeigen sich Anleger oft enttäuscht, wenn die noch immer sehr hohen Wachstumserwartungen nicht erfüllt oder übertroffen werden. Dabei war absehbar, dass nach den starken Zuwächsen im Vorjahr sich die Wachstumsraten in 2021 abschwächen werden.





Das Zwischenhoch der Value-Aktien im zweiten Quartal war nur ein Strohfeuer. Trotz anziehender Inflation sinken die Zinsen wieder auf breiter Front und die Wachstumsaktien haben eine top Performance hingelegt. Insbesondere die großen Werte. Ken Fisher meint, dieser Anfang eines neuen Bullenmarkts verhalte sich so wie das Ende eines alten Bullenmarktes - und in dem würden vor allem die großen Technologieaktien Erfolge feiern. Und so war es bis vor einigen Tagen auch...





Zeit für (m)eine Rückschau auf die Börsen, meine Wikis und die Entwicklung meines operativen Net Worth.