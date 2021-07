Die Grammy®-Preisträgerin und mehrfach mit Platin ausgezeichnete Künstlerin Ariana Grande wirbt für saubere Kosmetik und bringt "God is a Woman", einen neuen, von der Natur inspirierten Duft auf den Markt

New York (ots/PRNewswire) - Heute lädt die Grammy®-Preisträgerin Ariana Grande

mit ihrem neuen, kraftvollen Duft God is a Woman zu einem atemberaubenden,

sinnlichen und intimen Erlebnis ein. Der mit Spannung erwartete Duft, ein

frischer Hauch für die Sinne, ist ab heute in Zusammenarbeit mit LUXE Brands

exklusiv auf Ulta.com und ab 1. August 2021 bei Ulta Beauty überall in den USA

erhältlich.



God is a Woman ist inspiriert von der Kraft der Natur und besteht zu 91 % aus

natürlichen, sauberen Inhaltsstoffen - eine Premiere für die versierte Ariana

Grande Fragrance-Franchise - und ist 100 % vegan und tierversuchsfrei. In den

ersten zwei Wochen nach der Markteinführung von God is a Woman wird ein Beitrag

aus jedem dafür berechtigten Kauf des Dufts an Initiativen zur Säuberung der

Ozeane gespendet - weltweit.







feiern", so Grande. "Wir haben natürlich vorher schon ohne Tierversuche

gearbeitet, aber dieser weitere Schritt in Richtung eines wirklich sauberen

Produkts mit Materialien aus verantwortungsvollen Quellen und veganen

Inhaltsstoffen macht uns alle sehr stolz. Ich liebe diesen Duft wirklich und

hoffe, das sich alle, die ihn tragen, schön und gestärkt damit fühlen."



"God is a Woman steht für Arianas kraftvolle Botschaft an ihre Fans. Der

verführerische Duft und die Marke sind eine Weiterentwicklung der Franchise hin

zu sauberer Kosmetik", erklärt Noreen Dodge, Marketing-Leiterin bei LUXE Brands.

"Die Marke war schon immer tierversuchsfrei und verwendet hochwertigste

Inhaltsstoffe. Wir möchten jedoch unsere Verpackungen über die gesamte

Produktlinie hinweg auf nachhaltigere Materialien umstellen. Branchenführer in

vielen Sektoren gehen bereits umsichtig und bewusst diese Schritte, und Sie

können Sich auf weitere spannende Veränderungen in der Franchise freuen."



God is a Woman wurde von Jerome Epinette von Robertet, dem Parfümeur und

Kunsthandwerker hinter Byredo und Atelier Cologne, entwickelt und ist eine

überraschende Kombination aus luxuriösen, natürlichen Inhaltsstoffen, die Sie

von Kopf bis Fuß umhüllen. "God is a Woman präsentiert eine beispiellose

Dualität im Duft - eine sehr einfache Parfümstruktur rund um einige der

begehrtesten und exquisitesten natürlichen Materialien, die mir als Parfümeur

zur Verfügung stehen - ganz speziell Moschus-Ambrette und die Iriswurzel. Die

Art und Weise, wie wir diesen Duft kreiert haben, steht meiner Meinung nach für

die Zukunft der Parfums: Einfachheit und Luxus, verankert in der Natur", erklärt

Jerome Epinette, Vice President & Meisterparfumeur bei Robertet Inc.



Grande brachte 2015 ihren ersten Duft auf den Markt. Seitdem ist der weltweite



