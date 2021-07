Die Uranpreise liegen jetzt wieder über dem Niveau vor der Fukushima-Katastrophe im Jahr 2011! Experten zufolge sollte das Energiemetall schon zeitnah noch viel teurer werden!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

einerseits steigt die Nachfrage nach Kernbrennstoffen, andererseits ist die weltweite Uranproduktion rückläufig. Mit der ‚Ranger‘-Mine im australischen Northern Territory und der ‚Akouta‘-Uranmine in Niger wurden dieses Jahr schon zwei große Minen geschlossen. Zudem wurde bereits im vergangenen Dezember die bedeutende ‚Cigar Lake‘-Mine vorübergehend stillgelegt, durch die schon rund 1,5 Millionen Pfund Uran fehlen. Auch die weltweit größte Uranmine ‚McArthur River‘ arbeitet schon seit 2018 nicht mehr.

Dabei gibt es derzeit mehr als 440 Atomreaktoren auf der Welt, wozu noch weitere 52 gerade gebaut werden. Mit noch weiter sinkenden Uranbeständen und Reserven ist laut Experten von einer teureren Produktion auszugehen. Das wird mit höheren Uranpreisen einhergehen. Und das wird der Kursbooster für gute Uranunternehmen wie IsoEnergy!

Während viele von uns die Sommermonate dazu nutzen einen Gang zurückzuschalten, die Seele baumeln zu lassen und Urlaub zu machen, schaltet das in Vancouver, Kanada ansässige Uran-Explorationsunternehmen IsoEnergy Limited (WKN: A2DMA2 / TSX-V: ISO) einen Gang hoch und kehrt mit einem erweiterten Explorationsprogramm auf seine Prospektionsgebiete ins östliche ‚Athabasca‘-Becken zurück.

Quelle: IsoEnergy

Bekanntlich mussten die dortigen Arbeiten aufgrund der verhängten Pandemie- Maßnahmen durch die Provinz Saskatchewan unterbrochen werden. Nachdem die Restriktionen aufgehoben wurden, können die Arbeiten nun sogar beschleunigt fortgesetzt werden.

Und die nun geplanten Arbeiten haben es absolut in sich. Die Feldteams befinden sich bereits vor Ort und treiben die geplanten Arbeiten ehrgeizig voran. Mit schnellen Explorationsfortschritten ist hier ab jetzt wieder zu rechnen!

Drei Projekte im Fokus der Arbeiten!

Das ‚Laroque East‘-Projekt:

Auf dem 100 % unternehmenseigenen ‚Laroque East‘-Projekt sollen insgesamt 12.000 Bohrmeter in 30 Löchern gebohrt werden, mit dem Ziel, die Kontinuität der höhergradigen Zonen zu erweitern, genauer zu erkunden und aufzufüllen. Kürzlich abgeschlossen wurde eine 53 Linienkilometer lange Gleichstrom-Widerstandsmessung (DC-Res), um das leitfähige Grundgestein zu kartieren und Zonen mit geringerem Widerstand in den darüberliegenden Sandsteinen zu identifizieren, welche auf eine hydrothermale Alteration hinweisen. Genaueres über diese Ergebnisse werden wir nach ihrer Auswertung erhalten.

Quelle: IsoEnergy

Das ‚Geiger‘-Projekt:

Mit insgesamt 12 Diamantbohrlöchern über rund 4.200 m geht’s auf dem ebenfalls 100 % unternehmenseigenen ‚Geiger‘-Projekt weiter. Höchstes Augenmerk liegt hier auf dem östlichen Teil, auf welchem historische Bohrlöcher schon hervorragende Treffer landeten!

Das ‚Collins Bay‘-Projekt:

Von der Luft aus geht’s zudem auf dem Unternehmenseigenen ‚Collins Bay‘-Projekt weiter, auf dem eine ‚versatile Time-Domain Electromagnetic‘ (‚VTEM‘) sowie eine ‚Spectrometer‘-Untersuchung im August geplant ist. Ziel der 567 Linienkilometer umfassenden Erkundung ist die nordöstliche Erweiterung der Trends ‚Tent-Seal‘ und ‚Collins Bay‘ nebst deren Kartierung und Erkundung radioaktiver Anomalien.

Tim Gabruch, Chief Executive Officer verdeutlichte das geplante Explorationsprogramm so:

„Das Team von IsoEnergy ist begeistert, die Arbeiten im Norden von Saskatchewan wieder aufzunehmen! Unser Explorationsschwerpunkt wird weiterhin auf unserem unternehmenseigenen ‚Laroque East‘-Projekt liegen, insbesondere auf der Lagerstätte ‚Hurricane‘. In diesem Zusammenhang werden wir auch unser Sommerbohrprogramm erweitern, indem wir zu unserem äußerst aussichtsreichen ‚Geiger‘-Projekt zurückkehren, was im Einklang mit IsoEnergys Strategie steht, ein großes Portfolio im östlichen ‚Athabasca‘-Becken zu erstellen. Vor dem Kauf von ‚Laroque East‘ und der Entdeckung der Lagestätte ‚Hurricane‘ war ‚Geiger‘ ein Ziel mit hoher Priorität. Deshalb freuen wir uns umso mehr, jetzt wieder dahin zurückzukehren.“

Andy Carmichael, Vice President of Exploration ergänzte noch:

„Mit Diamantbohrungen auf zwei unserer Projekte mit hoher Priorität, sowie den geophysikalischen Bodenuntersuchungen auf ‚Laroque East‘, um weitere Bohrziele zu entwickeln und geophysikalische Luft-Untersuchungen durchzuführen, um wichtige Strukturen auf der ‚Collins Bay Extension‘ zu kartieren, hat IsoEnergy eine aufregende Explorationssaison gestartet.“

Fazit:

IsoEnergy (WKN: A2DMA2) geht wieder mit umfangreichen Explorationsprogrammen in die Vollen und legt dabei mächtig Tempo an den Tag! Denn wie der Mitteilung zu entnehmen war, haben die Bohrungen auf ‚Geiger‘ schon begonnen! Die Vielzahl der durchzuführenden Maßnahmen auf den Prospektionsgebieten dürfte nun wieder zu einem stetigen Newsflow über die 2. Jahreshälfte führen! Damit wird es wieder richtig spannend bei IsoEnergy, ein Unternehmen, das von weiter steigenden Uranpreisen massiv profitieren wird!

Lesen Sie hier viele weitere interessante Informationen rund um das Thema Uran im neuen, kostenfreien Uran Report der Swiss Resource Capital AG!

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den „Webseiten“, dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) bezahlt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/