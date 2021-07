Am 29. Juni war TE das erste überregionale Medium, dass über die Plagiatsvorwürfe gegen Annalena Baerbock berichtete. Seitdem sehen wir uns wie andere Medien dem permanenten Verdacht ausgesetzt, Teil einer „Kampagne“ zu sein. Wir prüften die Vorwürfe intensiv, Plagiatsjäger Weber erklärte uns in einem Schreiben an Eides statt, ohne Auftrag und Bezahlung gearbeitet zu haben.

Der Beitrag Die dubiose „Plagiatsenthüllung“ über Armin Laschet erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Air Türkis.