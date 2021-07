I'mbesideyou Inc. startet den Service „UNION OF EMOTIONS“, der mit Hilfe von KI über Ländergrenzen hinweg visualisiert, wie sich Menschen zujubeln

I'mbesideyou Inc. (Setagaya-ku, Tokio CEO: Shozo Kamiya, im Folgenden I'mbesideyou genannt) startet den Service „UNION OF EMOTIONS“ am 23. Juli 2021, dem Eröffnungstag eines internationalen Sportereignisses. Zum ersten Mal sind wir in der Lage, mit Hilfe von KI-Emotionsanalyse zu visualisieren, wie Menschen einander zujubeln.

A visualization of the emotions of cheers flying around the world: Click on each cheer to learn more about that country. (Photo: Business Wire)

Mehr als 20.000 Jubelrufe wurden bereits aus mehr als 79 Städten in mehr als 14 Ländern auf der ganzen Welt gesendet. Die grafische Darstellung der über den ganzen Erdball fliegenden Glückwünsche hat viele Menschen in den sozialen Medien bewegt.

UNION OF EMOTIONS ist weltweit das erste Beispiel dafür, wie die Emotionen von Menschen mithilfe von KI in Echtzeit länderübergreifend miteinander vernetzt werden. Das Angebot soll bis zum 8. August verfügbar sein, wenn die Abschlussfeier des internationalen Sportereignisses stattfindet.

Beifall aus aller Welt:

Beifallsbekundungen aus aller Welt werden mithilfe der Emotionsanalyse-Technologie von I'mbesideyou auf dem Erdball visualisiert. I'mbesideyou hat sich in der Hoffnung auf diese Reise begeben, dass Menschen aus der ganzen Welt ein Gefühl der Verbundenheit mit der Welt und sich selbst verspüren, wenn sie sich gegenseitig für die Anstrengungen der Athleten begeistern und nationale Grenzen überwinden.

https://world-emotions.imbesideyou.com/index.html

Nutzerreaktion:

Die Beiträge aus aller Welt sind nicht nur von Menschen verfasst, die ihr eigenes Land anfeuern, sondern auch von vielen, die andere Länder anspornen.

Außerdem wurden Fotos des KIMONO-Projekts, das bei der Eröffnungszeremonie gezeigt werden sollte und bei dem die Länder der Welt mit 213 verschiedenen Kimonoarten und Obi vertreten sind, mit den Namen der Länder gepostet.

Über „UNION OF EMOTIONS“

UNION OF EMOTIONS ist ein Service, der die Technologie zur Erkennung von Emotionen von I'mbesideyou nutzt, um Menschen auf der ganzen Welt dabei zu helfen, über Emotionen miteinander in Kontakt zu treten, indem sie Videos und Fotos von Menschen aufnehmen und veröffentlichen, die Sportler anfeuern.

Der Service ist völlig kostenlos und enthält keine Werbung.

Er soll die Athleten dazu ermutigen, ohne Zuschauer an Wettkämpfen teilzunehmen.

Für diejenigen, die sich nicht trauen, Fotos oder Videos zu posten, gibt es seit der Einführung eine neue Schaltfläche, mit der Nutzer die Sportler mit nur einem Klick anfeuern können.

I'mbesideyou erhofft sich, dass sich Menschen weltweit dazu ermutigt fühlen, mitzumachen und durch die Freude am Sport mit anderen zu vernetzen.

Was dahinter steckt:

I'mbesideyou war völlig davon überrascht, dass das berühmteste Sportereignis der Welt, das in unserem Land stattfindet, ohne Zuschauer abgehalten wird. Was kann I'mbesideyou für die Athleten tun, die unter diesen ungewöhnlichen Umständen antreten müssen? Was kann I'mbesideyou für die Menschen in aller Welt tun, die sich darauf freuen, die Spiele am Austragungsort zu sehen? Das Ergebnis unserer Überlegungen: „UNION OF EMOTIONS“.

I'mbesideyou arbeitet an diesem Service, um aus dem Leid, das durch COVID-19 verursacht wurde, Hoffnung für eine neue Ära zu schöpfen. Wenn Sie unsere Vision teilen, registrieren Sie sich bitte als Unterstützer und teilen Sie die URL der Website des Services und den Hashtag „#UNIONOFEMOTIONS“.

#UNIONOFEMOTIONS

