Traden lernen: Die Magie der kleinen Zeiteinheit Viele Trader versuchen ihr Glück in der kleineren Zeiteinheit zu finden. In dieser Ausgabe sprechen wir darüber, warum kleinere Zeiteinheiten oft größere Probleme mit sich bringen. Warum kann der Handel in unterschiedlichen Zeiteinheiten für den Trader gefährlich sein? Welche wichtigen Details sollten dabei bedacht werden? In dieser Ausgabe geben wir einen konkreten Experten-Tipp, der Ihrem Depot einen Gefallen tun kann.