Stuttgart (ots) -



- Einfach: Auto-Abo abschließen und am Smartphone verwalten

- Intuitiv: nur wenige Klicks und 100% digital buchen

- Schnell: Fahrzeuge sind sofort verfügbar

- Zukunftsorientiert: Plattform stellt auf der IAA im Bereich New Mobility aus



ViveLaCar nimmt Kurs auf die IAA MOBILITY 2021. Dort stellt die Stuttgarter

Auto-Abo-Plattform im Bereich New Mobility aus. Wenige Wochen vor dem

bedeutenden Branchentreff in München hat der Mobilitätsdienstleister den

Relaunch der Webseite http://www.vivelacar.com abgeschlossen. Darüber hinaus

erweitert das Tech-Start-up seine Services für Privat- und Flottenkunden um eine

kostenfreie APP für Smartphones und Tablets im GooglePlay-Store und App Store

für Apple. Die vielfältig nutzbare APP ist mit Blick auf die

Internationalisierung von ViveLaCar bereits viersprachig aufgelegt.





Der Zugang zur Mobilität im eigenen Auto-Abo wird dadurch noch einfacher und dieAbonnenten profitieren von individuellen Services, welche sie intuitiv, schnellund leicht nutzen können. Interessenten können ein Fahrzeug einfach buchen,Abonnenten ihr Abo verwalten, gefahrene Kilometer ablesen und bei Bedarf ihrKilometerpaket anpassen. Durch die monatlich wechselbaren Kilometerpaketezwischen 200 und 2.500 Kilometern bietet ViveLaCar den Abonnenten eineeinzigartige Flexibilität. Neukunden haben die Möglichkeit, nach Anlage eineseigenen Accounts ein gewünschtes Fahrzeug in wenigen Schritten direkt über dasSmartphone oder Tablet zu buchen. Ein Blick in die APP und auf die Website desStuttgarter Auto-Abo-Anbieters ViveLaCar lohnt sich: Das attraktiveFahrzeugangebot wechselt ständig. Jeden Tag kommen neue Fahrzeuge in großerAuswahl von Marken-Vertragshändlern hinzu - alle sofort verfügbar. Parallel zumStart der APP forciert ViveLaCar mit einem Relaunch der Webseitehttp://www.vivelacar.com seine Präsenz im Zukunftsmarkt. Der klare Anspruchlautet "Mobile first" und entsprechend wurde die Customer Journey weiteroptimiert. Dazu ist das User Experience (UX) / User Interface (UI) Design unterder Leitung von Chief Marketing Officer (CMO) und Co-Gründerin Nina Geiss mitihrem Berliner Designteam neu aufgesetzt worden.Im Herbst wird ViveLaCar in weiteren europäischen Märkten an den Start gehen."Die Internationalisierung ist der nächste logische Schritt. Zudem werden wirdas Angebot weiter ausbauen und auch die Marketingaufwendungen hochfahren. Wirwollen schnell wachsen und sehen einen deutlich steigenden Bedarf für dieNutzung von Fahrzeugen im Abo. Von unserem Angebot profitieren Handel, OEM undEndverbraucher gleichermaßen. Es war noch nie so einfach, ein Auto im Abo zunutzen und für den Markenhandel bietet sich die Chance, den Kunden neben Kauf,Finanzierung und Leasing, ein neues Angebot zu machen", so Mathias R. Albert,Gründer und CEO von ViveLaCar.Über ViveLaCar:Die ViveLaCar GmbH ist ein Mobility Fintech Start-up aus Stuttgart ohne eigeneFahrzeugflotte. Genutzt werden junge Gebrauchtwagen und Neuwagen vonangeschlossenen Marken-Vertragshändlern, welche über ViveLaCar zur Nutzung imAuto Abo angeboten werden. Vertragspartner und somit auch Garant für einedigitale Abwicklung und höchsten Kundenservice ist dabei immer ViveLaCar. WenigeKlicks reichen, um auf der Plattform http://www.ViveLaCar.com auf ein breitesAngebot an aktuellen Fahrzeugen vieler Marken und Modelle, welche im Aboangeboten werden, zurückzugreifen und diese voll digital zu buchen. Mit einersofortigen Verfügbarkeit und nur drei Monaten Kündigungsfrist bietetViveLaCar.com den Kunden eine einzigartige Flexibilität. ViveLaCar schließtdamit die Lücke zwischen der Kurzzeitmiete, Kauf und Leasing und übernimmt allenotwendigen Operations.Pressekontakt:ViveLaCar GmbH, Zettachring 2, D-70567 StuttgartAnsprechpartner: Stephan Lützenkirchen,Tel: +49/711/25273012, E-Mail: stephan.luetzenkirchen@vivelacar.comMediaTel Kommunikation & PR, Haldenweg 2, D-72505 KrauchenwiesAnsprechpartner: Peter Hintze, Tel. +49/7576/9616-12, E-Mail:hintze@mediatel.bizWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/136001/4982660OTS: ViveLaCar GmbH