29.07.2021 -

Die Tapering-Debatte hat innerhalb der Fed weiter Fahrt aufgenommen. Sollte die Wirtschaft in den nächsten Wochen ihre Erholung fortsetzen, wird die US-Notenbank im September den Beginn der Rückführung der Wertpapierkäufe ankündigen.

Tapering-Debatte gewinnt an Dynamik

Bei der Fed dreht sich derzeit alles um das Tapering. Das hat die jüngste Notenbanksitzung am 28. Juli mehr als deutlich gemacht. Notenbankpräsident Jerome Powell selbst sprach vom ersten »tiefen Eintauchen« des FOMC in die Frage, wann und wie die Wertpapierkäufe zurückgeführt werden sollen. Bereits im offiziellen Statement wird deutlich, dass sich die Tapering-Debatte intensiviert hat. Im Vorfeld hatte man hier eigentlich mit keiner Änderung gerechnet. Im Vergleich zum Juni-Statement fügte die Fed jedoch einen Satz hinzu. Darin räumen die Währungshüter ein, dass die Wirtschaft seit Dezember Fortschritte in Richtung der Fed-Ziele (Preisstabilität und Vollbeschäftigung) gemacht habe. Diese werde man auf den kommenden Sitzungen weiter prüfen. Dies ist als klarer Hinweis zu werten, dass die Notenbank dem Tapering näher gerückt ist. Weitere Indizien in dieser Hinsicht lieferte Powell im Rahmen der Pressekonferenz. Während in den vergangenen Wochen stets davon die Rede war, die Wirtschaft sei noch »weit« von substanziellen Fortschritten entfernt, fehlt jetzt nur noch »ein gutes Stück« (some way away). Ausserdem zeigte sich der Notenbankpräsident hinsichtlich weiterer Verbesserungen am Arbeitsmarkt zuversichtlich. Als Beleg dafür nannte er unter anderem mehrfach die hohe Zahl offener Stellen. Auf einen genauen Zeitplan für das Tapering liess Powell sich jedoch nicht festnageln. Dieser sei datenabhängig. Er selbst möchte noch einige starke Arbeitsmarktzahlen sehen.