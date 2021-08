SpeakEasy produziert 2.225 kg hochwertige Extrakte

Rock Creek, B.C. – SpeakEasy Cannabis Club Ltd. (CSE: EASY) (Frankfurt: 39H) (das „Unternehmen“ oder „SpeakEasy“), Inhaber einer bundesstaatlichen Lizenz zum Anbau, zur Verarbeitung und zum Verkauf von Cannabis gemäß dem Cannabisgesetz, freut sich, ein Produktions- und Verarbeitungsupdate über seine erste Ernte von 72.000 kg im Jahr 2020 bekannt zu geben.

Im vergangenen Jahr war das primäre Ziel, eine der größten Outdoor-Ernten Kanadas zu erzielen und eine Kultivierungsstrategie zu entwickeln, um sich für den Groß- und Einzelhandel zu positionieren. Unsere Vision war es von Anfang an immer, in einem reifen Markt zu konkurrieren, indem wir über eine Vor-Ort-Infrastruktur verfügen, um einige der niedrigsten Produktionskosten der Branche zu erzielen.

Da sich 2.0 Produkte als einige der größten Wachstumskategorien erwiesen haben, erweist sich das kostengünstige Inputmaterial von SpeakEasy in Kombination mit seinem Extraktionslabor vor Ort und seiner umfassenden Erfahrung als Erfolgsrezept für das Unternehmen.

Update zur Ernte des Jahres 2020 zu Prozess und Vertrieb:

- Nachdem die Infrastruktur verbessert und die Tests der Anlagen abgeschlossen wurden, begannen wir im März 2021 mit der Verarbeitung der Ernte 2020 auf Produktionsebene bei begrenzter Kapazität.

- Der Umsatz von B2B stieg über unsere interne geschätzte Kapazität hinaus. Die Produkte wurden in ihren jeweiligen Kategorien mit einem Premium-Preis angeboten, wobei die damit verbundenen Großhandelsproduktionskosten ca. 30 Mio. USD betrugen, was einer durchschnittlichen Bruttomarge von 70 % entspricht.

- 75 % der Freilandernte im vergangenen Jahr werden weiterhin zu Premium-Extraktionsprodukten verarbeitet und im Rahmen bestehender Verkaufsverträge verkauft.

- SpeakEasy verarbeitet seinen Restbestand aus der ersten Freilandernte 2020 weiter, die schätzungsweise 2.225 kg Premium-Extrakte produzieren werden. Unsere Konzentrate werden in verpackte Produkte unter den Marken von SpeakEasy eingearbeitet und auf dem kanadischen Einzelhandelsmarkt vertrieben. Diese Produkte haben derzeit einen Einzelhandelswert von etwa 115.000.000 $, wenn sie in Einzelhandelsgeschäften in ganz Kanada verkauft werden.