MoEngage erhält 32,5 Millionen US-Dollar für seine Plattform zur Kundenbindung aufgrund des starken weltweiten Wachstums

SAN FRANCISCO, 1. August 2021 /PRNewswire/ -- MoEngage , die führende, auf Insights basierende Plattform für Kundenengagement, gab eine neue Kapitalbeschaffung in Höhe von 32,5 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Multiples Alternate Asset Management bekannt, an der sich die derzeitigen Investoren Eight Roads Ventures, F-Prime Capital und Matrix Partners beteiligen.

„Wir sind begeistert, Multiples als unseren neuen strategischen Partner im Rahmen dieser Serie C1-Finanzierung begrüßen zu dürfen. Diese Finanzierungsrunde ist eine Mischung aus Primär- und Sekundärinvestitionen", sagte Raviteja Dodda, Mitbegründer und CEO von MoEngage. „In den letzten 12 Monaten haben wir weltweit eine rasche Akzeptanz der erkenntnisgestützten Kundenansprache erlebt. Unser Kundenstamm und unsere wiederkehrenden Umsätze haben sich in den letzten 12 Monaten verdoppelt und unser Geschäftswachstum in den USA und Europa hat sich im ersten Halbjahr 2021 im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2020 verdreifacht. Diese Finanzierung wird uns helfen, unser globales Wachstum und unsere Produktinnovation weiter zu beschleunigen."

MoEngage hat im vergangenen Jahr über 250 neue Kunden gewonnen und zählt große Marken wie McAfee, Nestle, Domino's, Deutsche Telekom, Travelodge, Ally Financial, Byju's, Flipkart, CIMB Bank und JD.ID zu seinen Kunden. Insgesamt vertrauen mehr als 1000 globale Marken auf MoEngage, um digitale Erlebnisse für 900 Millionen Nutzer monatlich über E-Mail, Mobile, Web, Social und Messaging-Kanäle zu ermöglichen.

„In einer digital geprägten Welt ist eine kanalübergreifende Kundenansprache für kundenorientierte Marken von entscheidender Bedeutung. Wir freuen uns, mit Ravi und seinem Team zusammenzuarbeiten, da MoEngage globale Unternehmen in die Lage versetzt, mehr Erkenntnisse zu gewinnen und gleichzeitig personalisiertes Engagement in großem Umfang zu entwickeln", sagte Manish Gaur, Geschäftsführer und Leiter - Unternehmenstechnologie bei Multiples Alternate Asset Management. „Wir setzen unser Bestreben fort, mit außergewöhnlichen Unternehmern zusammenzuarbeiten und besondere Ideen zu unterstützen, um Branchenführer zu schaffen."