China – Tencent, JD, Alibaba, Baidu, ETFs – was nun? Wie lege ich an?

Liebe Leser, 01.August 2021 und Zeit für einen Arbeitsnachweis bei Feingold Research. Vorab aber unsere Ankündigung – heute geht an unsere Abonnenten ein Leitfaden mit ausführlicher Analyse und Produktangebot zu China raus. Was tun mit Baidu, Alibaba und Tencent? Wie legt man an bei JD, bei Trip.com, bei vielen China-Titeln, die es gerade pulverisiert. Wir nehmen Euch und Sie auch da an die Hand – alles als Spezial im Abo-Dienst.

Kern unseres Börsendienstes sind unsere Depots. Dort haben wir im Markenwertportfolio 42% p.a erzielen können. Start war am 1.9.2020. Top-Gewinner sind VW, Zalando und Nvidia mit teils deutlich über 100% Gewinn. Wir investieren dort in die Aktie direkt oder mit Hebel 2. So einfach. Im Optionsscheinportfolio liegt mit Aufnahme am 6. Januar 2021 ein Versechs!facher. Ein Call auf Hugo Boss. Es war DIE Comeback-Story aus unserer Sicht 2021 und sie geht voll auf. Und muss nicht zuende sein. Ebenso spannend – 600% Plus im Tradingdepot mit Infineon. Gekauft im Ausverkauf im März 2020, auch da mit Hebel von bloß 3. So agieren wir – möglichst Totalverluste immer vermeiden, viel Geduld, intelligente “Abholertrader / Swingtrades” im Turbo-Dienst. Dort gingen dank unserer Sicht “DAX seitwärts per Saldo” seit März 2021 alle Trades gut, alle warfen Gewinn ab.