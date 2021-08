Die vollautomatisierte Trading-Strategie des AktienSensor Deutschland hat im vergangenen Börsenmonat die Vergleichs-Indizes klar geschlagen. Zum Monatsultimo stand ein Gewinn von +5,1 Prozent in der Bilanz - während der Dax im Juli 2021 nur minimal um +0,7 Prozent und der EuroStoxx 50 um +0,6 Prozent zulegen konnten.

Auch in der Langfrist-Betrachtung schneidet das Musterdepot des AktienSensor Deutschland klar besser ab als die Benchmarks: Seit Auflage im April 2021 hat die vollautomatisiert geführte Trading-Strategie eine Performance von +144 Prozent erzielt. Zum Vergleich: Im selben Zeitraum gelang dem Dax ein Plus von knapp +64 Prozent, der EuroStoxx 50 legte um gut +29 Prozent zu. Insbesondere eine Long-Position auf die Aktie von Hugo Boss, die am 7. Juli 2021 in das Musterdepot aufgenommen und bereits eine Woche darauf wieder geschlossen wurde, hat mit einem Plus von mehr als +9 Prozent für ordentlichen Schub beim AktienSensor gesorgt. Zudem konnten Kurzfrist-Positionen auf die Aktien von Fuchs Petrolub und HeidelbergCement mit Gewinnen von jeweils klar über +3 Prozent überzeugen.Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg an der Börse! Bleiben Sie gesund!Disclaimer & RisikohinweiseDer AktienSensor Deutschland veröffentlicht an dieser Stelle ein vollautomatisiert geführtes Musterdepot. Sämtliche Trading-Signale dazu werden durch komplexe Computersysteme generiert. Eine positive Rendite des Musterdepots in der Vergangenheit ist keine Garantie für eine positive Performance in der Zukunft. Der Handel mit Aktien und Derivaten beinhaltet teils hohe Risiken, die bis hin zu einem Totalverlust der investierten Mittel führen können. Sämtliche im AktienSensor Deutschland aufgeführten Trading-Signale sind generell nur als Unterstützung für das Trading von Privatanlegern zu verstehen und stellen keine konkrete Aufforderung bzw. Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien oder Derivaten dar. Die Trading-Signale können eine individuelle Anlageberatung durch Ihren Bank-, Anlage- oder Vermögensberater nicht ersetzen. Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte: Die im AktienSensor Deutschland veröffentlichten Trading-Signale werden vollautomatisiert von Computersystemen erstellt und direkt den Lesern des Börsendienstes zur Verfügung gestellt. Es kann durchaus vorkommen, dass Mitarbeiter des Herausgebers zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Trading-Signale direkt oder indirekt in Aktien oder Basiswerten investiert sind, die in den Trading-Signalen erwähnt werden.