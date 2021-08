Neufundland mausert sich immer mehr zum El Dorado für Goldinvestoren. Nach New Found Gold und Labrador haben Investoren jetzt bei der zweiten Generation der Goldminer rund um Leocor Gold enorme Gewinnchancen.

Manchmal kann es dann ganz schnell gehen: Die Inflation steigt an und ganz plötzlich müssen Institutionelle Fonds, Versicherungen und Pensionskassen dieser Tage ihre Anlagestrategie auf die Inflation anpassen, denn die ohnehin geschönten Preisindizes zeigen unisono stärker nach oben denn je. Gold wird bei diesem Prozess eine immer größere Rolle einnehmen und à la longue die Portfolios zum Glänzen bringen: So verteuerte sich das gelbe Edelmetall in den vergangenen beiden Jahrzehnten um rund 600%. Dem gegenüber kam der S&P 500 nur auf „lächerliche“ 320%!



Nicht umsonst wurde zuletzt eine Studie bekannt, wonach institutionelle Investoren eine Erhöhung der Goldbestände planen; insbesondere Pensionskassen wollen verstärkt in Gold diversifizieren! Damit taucht ein neuer Kurstreiber für den Goldpreis am Horizont auf, der die aktuell im Sommerloch steckende Branche zeitnah neu befeuern könnte.



Unser Rat an Sie kann deshalb nur lauten: Decken Sie sich mit Goldaktien ein!



Wir freuen uns Ihnen an dieser Stelle eine extrem spannende und höchst lukrative Gold-Aktie vorstellen zu können, die mehrere spektakuläre Projekte im bergbaufreundlichen und politisch sicheren Neufundland (Kanada) kontrolliert.



Dort entwickelt sich ein regelrechter Goldrausch, für den vor allem die inzwischen milliardenschwere New Found Gold verantwortlich ist: Dank sensationeller hochgradiger Bohrergebnisse haben sich die Aktien von New Found Gold seit August 2020 bis heute mehr als verzehnfacht!



Und auch die (noch) deutlich kleinere Leocor Gold könnte nun unmittelbar vor einer solchen Wachstumsstrecke stehen.







Deshalb: Verpassen Sie nicht diese einzigartige Chance! - Hier sollten Sie jetzt rechtzeitig einsteigen.



Im kanadischen Neufundland entwickelt sich die wohl spannendste Gold-Story des Jahres: Hier lieferte schon Marathon Gold mit mehreren Millionen Unzen eine der größten Neuentdeckungen Kanadas und baut seine Valentine-Goldmine. Es folgten 2020/21 besagte New Found Gold und Nachbar Labrador Gold mit überragenden Goldfunden. Und nun folgt womöglich Leocor Gold diesen Vorbildern, zumal das Unternehmen aufgrund seiner Lokation und der absehbaren Potenziale bis heute als absoluter Geheimtipp gelten darf.



Gerade chancenbewusste Anleger sollten sich jetzt Leocor Gold genauer ansehen, denn wir erwarten in den nächsten Wochen spektakuläre Ergebnisse aus Neufundland.



Das "Atlantic Gold Portfolio" der Company umfasst ganze 152.882 Hektar, was in etwa 1.528 Quadratkilometern entspricht. Das mit Abstand größte Flaggschiff ist ein zusammenhängendes Projektpaket im Western Exploit Distrikt, jenem Goldgürtel, der schon New Found Gold und Labrador Gold zu Vervielfachungen verhalf.







Hier sitzt Leocor auf 144.000 Hektar Fläche mit unzähligen Bohrziele, die derzeit erkundet werden. Frühere Explorationen - meist Bodenproben - deuten vielfach auf hochgradig mineralisierte Lagerstätten sowie auf enormes Potenzial für Goldvorkommen in großem Maßstab. Diverse neue bedeutende mineralisierte Strukturen auf den Leocor-Grundstücken wurden bereits entdeckt. Es kann also eigentlich fast nur noch weiter nach oben gehen mit dieser kleinen Goldaktie, die bis heute nur die Wenigsten auf dem Schirm haben.



Kommen nun die erhofften Nachrichten von den Explorationsteams aus Neufundland ist der Leocor-Kurs für den großen Kurssprung bereit! Darauf setzen auch die finanzkräftigen Teilhaber, die zuletzt über 11 Mio. CAD in die kleine Gold-Company gepumpt haben. Leocor ist nun auf absehbare Zeit durchfinanziert und von externen Geldgebern unabhängig.



Nun kommt es ganz darauf an, wie die Ergebnisse der Explorationsteams ausfallen: Vor Ort wird das Team übrigens vom legendären kanadischen Prospektor Shawn Ryan geleitet, der inzwischen auch technischer Berater von Leocor Gold ist und die Company explizit auf die gewaltigen Chancen des heutigen Flaggschiff-Projektes im Western Exploit Distrikt hingewiesen hatte. Dort fand bis heute keine moderne Goldexploration statt!







Das ist insofern extrem spannend, weil viele Geologen jenem Exploits-Goldgürtel massives Potenzial für noch viele weitere Neuentdeckungen zusprechen. Ähnlich wie im bekannten Carlin-Trend in Nevada dürfte sich in Neufundland die Geologie mehrfach wiederholen.



Stimmt diese These, wären Leocor´s Explorationsflächen vor Ort Gold wert. Sollten die anstehenden Explorationsergebnisse also ähnlich wie bei den südöstlichen Nachbarn New Found Gold, Labrador & Co. ausfallen, könnte Leocor seinen Wert vervielfachen.



Leocor Gold ist auch im direkten Vergleich zur Peer Group (noch) extrem unterbewertet. New Found Gold ist derzeit 1,5 Mrd. CAD wert, während es Labrador Gold inzwischen auf 183 Mio. CAD bringt. Bei 52,7 Millionen ausstehenden Aktien ist Leocor Gold hingegen nur 43 Mio. CAD schwer! Wir erwarten - mit entsprechenden News im Rücken - schon bald auch hier enorme Kurssprünge!







Mit über 1.440 Quadratkilometern Explorationsfläche ist der Junior-Explorer im Western Exploit Distrikt einer der größten Landbesitzer im Exploits-Goldgürtel, kommt aber nur auf einen Bruchteil der Bewertung seiner Branchenkollegen. Das könnte sich sehr schnell ändern: Leocor besitzt ein Landpaket in einem Gebiet, das inmitten eines beginnenden Goldrausches liegt. Die erworbenen Flächen sind hochpotent, wurden aber bislang wenig oder keiner modernen Exploration unterzogen. Genau das ändert sich nun!



Wer hier also rechtzeitig dabei ist, kann seinen Einsatz vervielfachen! Käufer der Aktie setzen auf den potenziellen Nachfolger von New Found Gold und Labrador Gold, für den wir ein erstes Kursziel bei 3,30 CAD ausmachen - das sind umgerechnet 2,20 Euro!



Sie suchen einen Gold-Explorer mit Multibagger-Chancen? Hier haben Sie ihn!











Unsere Aktien.news Autoren sind keine Anlageberater. Bitte beachten Sie unbedingt die folgenden Risikohinweise und den Disclaimer.



