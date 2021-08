Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Straßenschlachten in Paris: 200.000 Menschen demonstrieren in Frankreich gegen den Impfzwang Während in Deutschland immer mehr Politiker darüber nachdenken, dass französische Gesundheitspass-System für Deutschland zu übernehmen, wächst in Frankreich die Bewegung gegen die Regierung Macron immer stärker. Die Regierung führt eine Impfpflicht …