Der DAX-Chart ist erst einmal wieder aufgeräumt, die Kurslücken der vergangenen Wochen waren ein tägliches Thema. Damit startet der August jedoch eher verhalten in die statistisch schwache Phase.

Die Woche mit der US-Notenbanksitzung FED und jeder Menge Quartalszahlen brachte keine klare Richtung für den DAX. Bezogen auf die Eröffnung am Montag mit einer Kurslücke auf der Unterseite notierte der Index zwischenzeitlich deutlich tiefer, holte diese Verluste bis zum Donnerstag wieder auf und schloss dennoch am Freitag mit einem Minus zum Wocheneröffnungskurs:

Negative DAX-Wochenbilanz

In Summe mit Bezug auf vergangenen Freitag waren es sogar 125 Punkte. Damit lief der DAX per Saldo ähnlich wie die US-Indizes, welche jedoch deutlich näher (und sogar zwischenzeitlich) über ihren Rekordhochs notierten.

Wirtschaftsdaten und Quartalszahlen standen im Fokus. Darüber berichtete ich innerhalb der Woche auf diesem Kanal ausführlich, sodass hier die Zusammenfassung genügt, dass auch positive Wachstumszahlen manchmal nicht den hohen Erwartungen der Anleger entsprechen und daher zu Gewinnmitnahmen führen und die Liquidität dennoch seitens der Notenbanken hoch bleiben dürfte.

Auf den Gesamtmarkt bezogen war dies damit eher als eine Woche des "Aufräumens" zu betiteln. Die beiden Kurslücken auf der Unterseite aus der Vorwoche wurden geschlossen. Auf dem Weg dahin zwei neue Kurslücken eröffnet und diese auch wieder geschlossen. Was hierbei genau an Prozessen abläuft, erörtere ich in diesem YouTube-Video über GAPs.

Zum Wochenausklang blieb erneut ein GAP zurück. Zeichnet man dies alles in das Chartbild ein, kann es schon verwirrend wirken:

GAPs dieser DAX-Woche

Doch das Momentum gerade nach den Amazon-Zahlen vom Donnerstagabend reichte auf der Oberseite nicht mehr aus. Wie skizziert sich dies im Gesamtbild und als Ausblick für die neue Woche?

Geschlossene GAPs werden aus dem Chartbild entfernt und die Hochs der vergangenen Handelstage als Trendlinie angelegt. Ebenso verfahre ich mit den Tiefpunkten. Damit ergibt sich folgendes klares Chartbild:

Wochentrendlinien im DAX

Für Swingtrader ist ein Bruch solcher Bereiche der letzten Hochs und Tiefs immer ein guter Trigger, auf einen Ausbruch zu setzen. Dies ist unter 15.440 und über 15.640 der Fall. Mit Momentum bei Bruch einer solchen Linie könnten direkt die Verlaufstiefs und -hochs mit überschritten werden.