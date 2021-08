Die Berenberg-Privatbank hat den Rohstoffsektor im Rahmen einer Branchenstudie näher unter die Lupe genommen und fand interessantes heraus!

bei der Branchenstudie über Rohstoffe und Rohstoffaktien fand die renommierte Berenberg Bank heraus, dass Rohstoffunternehmen bereits wieder über solide Bilanzen verfügen und weiterhin hohe freie Cashflows generieren! Das ist doch mal eine Ansage, einer renommierten Bank! Begründet haben die Berenberg-Analysten diese wieder gesunden Bilanzen der Rohstoffkonzerne mit den im vergangenen Jahr gestiegenen Rohstoffpreisen, die wiederum auf eine sehr starke Nachfrage aus China, sowie einer Angebotsknappheitgerade bei den ‚Green Energy‘-Metallen Kupfer und Nickel zurückzuführen sei. Zudem hätte den Rohstoffen auch der schwächere USD in die Karten gespielt!

Hinzu seien zudem noch die gestiegenen Inflationserwartungen aufgrund der zuletzt massiven Geldmengenausweitungen gekommen, die Anleger wieder in die sogenannten ‚hart Assets‘ trieb, Edelmetalle und Rohstoffaktien. Ein Trend, der noch weiterhin anhalten wird, prognostizieren die Analysten. Deshalbrechnet die Privatbank auch für das zweite Halbjahr mit weiter anziehenden Rohstoffpreisen.

Dieser Preisauftrieb werde zum einen durch die weiterhin robuste Wirtschaft, trotz der ansteckenden Delta Variante, und zum anderen durch das lockere Zinsumfeld, da die Fed frühestens im Jahr 2022 erste Zinserhöhungen vornehmen wird, weiterhin anhalten.

Nachdem die großen Rohstoffkonzerne wie BHP, Glencore, Newmont, etc. schon wieder deutlich zugelegt haben, wird nun auch die zweite Reihe der kleineren Produzenten und Explorer verstärkt in den Anlegerfokus rücken. Hier sind entsprechend deutlich höhere Renditen zu erwarten als bei den großen der Branche, weshalb man sich jetzt in diesem Sektor positionieren sollte.

Lesen Sie in unserem Folgenden Wochenrückblick viele weitere Informationen rund um das Thema Rohstoffe und gute Investitionsmöglichkeiten in aussichtsreiche Aktien!

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den „Webseiten“, dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) bezahlt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/