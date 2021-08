Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Ärztenetz soll heimlich Kinder gegen Corona impfen – obwohl die Impfstoffe nicht zugelassen sind Die Impfstoffe gegen Corona sind für Kinder jünger als 12 Jahre in Europa nicht zugelassen, die Ständige Impfkommission empfiehlt auch für unter 18-Jährige nur in Ausnahmefällen eine Impfung. Mit gutem Grund: In Deutschland gab es bis dato unter 20 …